Trente-trois personnes ont trouvé la mort et 3.232 autres ont été blessées, dont 130 grièvement, dans 2.295 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain, durant la semaine allant du 28 septembre au 04 octobre, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus, dans l'ordre, à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'inadvertance des piétons, à l'excès de vitesse, à la non maîtrise du véhicule, au changement de direction non autorisé, au changement de direction sans usage du clignotant, au non-respect de la distance de sécurité, au non-respect du feu rouge, au non-respect du stop, à la circulation sur la voie gauche, à la circulation en sens interdit et à la conduite en état d'ébriété et au dépassement défectueux, précise la DGSN dans un communiqué.

Concernant les opérations de contrôle et de répression en matière de circulation, les services de sûreté ont enregistré 51.890 contraventions, dressé 8.181 procès-verbaux transmis au Parquet et procédé au recouvrement de 43.709 amendes transactionnelles, selon la même source.

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Les sommes perçues au titre de ces contraventions ont atteint 9.540.100 dirhams, ajoute le communiqué, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.474 véhicules, de la saisie de 8.181 documents et du retrait de la circulation de 593 véhicules.