Afrique: CAN de futsal Maroc-2026 - Les Lions de l'Atlas peaufinent leur préparation

L'équipe nationale « A » de futsal a entamé, mardi, sa dernière ligne droite dans son programme de préparation à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc-2026 prévue du 12 au 21 octobre 2026.

A cet effet, les triples champions d'Afrique en titre se sont entraînés, mardi 06 octobre au Complexe Mohammed VI de football à Salé, en présence de tous les joueurs convoqués, dont les joueurs de réserve en l'occurrence Soufiane Chaaraoui et Abdelhafid Boukhriss.

Cette séance d'entraînement a été consacrée par l'entraîneur de l'équipe nationale, Hicham Dguig au développement des aspects techniques et physiques tout en mettant l'accent sur la cohésion.

Le tirage au sort de cette édition avait placé le Maroc dans le groupe A aux côtés de l'Algérie, la Zambie et la Libye.

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Les Lions de l'Atlas, qui disputeront leurs matchs au palais des sports du stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, feront leur entrée en lice dans la compétition lundi 12 octobre face à l'Algérie avant d'affronter la Zambie, mercredi 14 octobre, puis la Libye le vendredi 16 du même mois.

Le processus de préparation de l'équipe nationale se poursuit selon le programme établi par le staff technique afin d'être fin prêts pour défendre le titre pour la quatrième édition de suite.