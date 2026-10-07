Afrique: Qualifications africaines pour Los Angeles 2028 - Les 23 Barea Ladies dévoilées pour défier l'Afrique du Sud

Après avoir franchi avec succès le premier tour des qualifications africaines pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, face au Soudan du Sud, les Barea Ladies s'attaquent désormais à un défi d'un tout autre calibre. Opposées à l'Afrique du Sud au deuxième tour, les protégées de Raux Auguste compteront sur un groupe largement composé des artisanes de leur précédente qualification pour poursuivre leur rêve olympique.

Les Barea Ladies entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation. La Fédération malgache de football (FMF) a dévoilé, hier, la liste des 23 joueuses retenues par le sélectionneur Raux Auguste pour le deuxième tour des qualifications africaines aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Les Malgaches croiseront le fer avec l'Afrique du Sud dans une double confrontation particulièrement relevée. Le match aller est programmé le 9 octobre 2026, tandis que le retour se disputera le 13 octobre. Les deux rencontres sont prévues au Free State Stadium (Toyota Stadium) de Bloemfontein, en Afrique du Sud.

Pour cette échéance, le technicien malgache a misé sur un groupe alliant continuité et expérience. Le trio des gardiennes est composé de Diana, Anastasie et Tojo. À leurs côtés figurent Solange, Kanto, Tantely, Oliva, Jessica, Florence, Landrina, Tity, Nivo, Jenny, Mitia, Mampi, Adilayah, Julie, Christina, Hasiniony, Ando, Sarah, Sanera et Nasolotiana.

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Plusieurs de ces joueuses faisaient déjà partie de l'effectif qui avait brillamment franchi le premier tour face au Soudan du Sud, avec un match nul (1-1) à l'aller, avant une victoire décisive (1-0) au retour. C'est notamment le cas de la gardienne Anastasie, des défenseuses Solange, Kanto, Oliva et Tantely, des milieux de terrain Jenny, Mitia, Julie et Nivo, ainsi que des attaquantes Adilayah et Ando.

Une ossature qui devrait constituer un atout de taille pour affronter une formation sud-africaine rompue aux joutes continentales. Fortes de leur qualification acquise au tour précédent, les Barea Ladies espèrent désormais poursuivre leur parcours et créer l'exploit face à l'un des poids lourds du football féminin africain. Une mission difficile, mais loin d'être impossible pour une équipe malgache qui ne cesse de gagner en confiance.