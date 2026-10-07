Le championnat de Madagascar de pétanque en triplette a tenu toutes ses promesses du 2 au 4 octobre au boulodrome d'Ankatso. Avec 156 équipes chez les seniors hommes, 33 chez les dames, 30 chez les jeunes et 37 chez les vétérans, représentant 11 des 12 ligues affiliées, la compétition a confirmé, une nouvelle fois, l'engouement national pour la discipline.

Au-delà de la conquête du titre, l'enjeu était majeur. Les champions et vice-champions de la catégorie seniors hommes décrochent leur place dans la présélection de l'équipe nationale en vue du Championnat du monde prévu en Thaïlande au mois de novembre. Les équipes sacrées championnes ont également remporté trois billets d'avion Antananarivo-Paris-Antananarivo pour participer à la tournée estivale 2027. Chez les seniors hommes, la triplette du CBC, composée de Rakotomanana Olivier, Andrianantenaina Jacky et Fanjamanovofifaliana Tendry F., a dominé la finale face à l'équipe du PAC de Mirija Rakotoson, Faralahy Joseph Urbain Ramanantiaray et Hery Ratsimba, sur le score sans appel de 13 à 5.

Une victoire qui permet au trio de s'adjuger le titre national et de décrocher le précieux sésame pour l'Europe. Dans la catégorie féminine, la formation du FAM, emmenée par Nirinainia Lalatiana, Salima Raharilanto et Vatosoa Raibearisoa, s'est imposée 13 à 8 devant le C2BA. Chez les juniors, le C2BA a pris le meilleur sur le PAC (13 à 7), tandis que, chez les vétérans, l'ABC a signé un doublé en finale avec une victoire 13 à 4 de l'équipe de Solonaina Andrantsalama, Herivonjy Rasamoelson et Jean-Marc Rafanomezantsoa.

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Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la Fédération Sport Boule Malgache (FSBM), Julio Adrien Edouard Andrianirina, a répondu aux critiques relatives aux récompenses accordées aux champions. « Il serait erroné de parler de primes insignifiantes. Les trois billets d'avion pour l'Europe représentent déjà près de 18 millions d'ariary, auxquels s'ajoute une prime d'un million d'ariary. Pour une équipe inscrite à seulement 50 000 ariary, cela constitue un soutien important », a-t-il déclaré. Il a rappelé que la tournée estivale est financée par les ressources propres de la fédération et ses partenaires, sans subvention de l'État.

Concernant les contestations visant l'instance fédérale, le président a invité les parties concernées à privilégier les voies officielles. « Les revendications doivent être adressées directement aux responsables compétents et non sur les réseaux sociaux. Chacun est libre de saisir les autorités concernées, mais toute accusation doit être accompagnée de preuves. Pour notre part, nous estimons que la fédération est gérée dans la transparence et les résultats obtenus ces dernières années en témoignent. À ce jour, aucun document officiel motivant ces demandes ne nous a été transmis », a souligné Julio Adrien Edouard Andrianirina. Selon lui, malgré les divergences, les activités de la pétanque malgache se poursuivent normalement.