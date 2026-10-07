Madagascar: Tournoi 65e anniversaire - Les finales sportives clôturent les festivités de la Police nationale

Les rideaux sont tombés sur les tournois organisés dans le cadre du 65e anniversaire de la Police nationale. Disputées lundi au stade annexe Barea, les différentes finales ont offert du spectacle et mis en lumière l'esprit de camaraderie qui a marqué l'ensemble des festivités. La finale de volley-ball a tenu toutes ses promesses, avec une opposition acharnée entre Police Nationale 1 (PN1) et la CUA.

Au terme d'une rencontre haletante, disputée en cinq manches, les policiers se sont imposé 3 sets à 2. Après un chassé-croisé intense (23/25, 25/19, 19/25, 26/24), la PN1 a su faire la différence au tie-break pour décrocher le trophée. Le match de gala de volleyball a également attiré l'attention du public. Le staff des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) s'est imposé face à la FMVB sur le score de 2 sets à 0, dans une ambiance conviviale.

En basket-ball, l'équipe du DRFC/SSMO a pris le dessus sur la FIP, 47 à 41, lors d'une finale très disputée. Du côté du football, la FIP a remporté le titre après une victoire serrée face à la DRH sur le score de 3 buts à 2.

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Les finales de tennis se sont déroulées à l'ACSA Ambohidahy. CPP Roddi a remporté le simple hommes, première série, devant OP Maharo, tandis qu'IP Eric s'est adjugé le titre de la deuxième série aux dépens de CPP Niry. Chez les dames, BCP Pela s'est imposée face à OP Vero. En double mixte, CPP Niry et OP Vero ont triomphé d'IP Eric et BCP Pela. Enfin, le double hommes est revenu au duo OP Maharo et IPP Mampianina.

Des matchs de gala ainsi que des démonstrations d'arts martiaux ont complété cette journée sportive, point d'orgue des célébrations du 65e anniversaire de la Police nationale.