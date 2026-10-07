Madagascar: Expression / La peau létique - Les oranges mûres sont redevenues vertes

Le climat de la refondation est tellement déréglé que la sphère politique tourne à l'envers.

Le discours d'un parlementaire élu dans un district peuplé de paysans, cultivateurs et éleveurs a choqué les observateurs de la vie politique du pays. Cet honorable a ouvertement affiché sa démarche caméléonesque. Un vieux reptile qui mange tout ce qui bouge car, d'après lui : « ce n'est pas par hasard si la girouette tourne. Elle suit le chemin vers le développement », a-t-il affirmé.

Bien entendu, le mot « forongony », littéralement collaborateurs, a été maintes fois prononcé par les manifestants de septembre-octobre 2025. Ces collabos d'Andry Rajoelina n'ont plus leur place. « Balayez-les ! ». Par conséquent, ceux-ci ont fait profil bas pendant dix mois. Ensuite, place au casting ! Les anciens acteurs principaux du feuilleton « manara-penitra » sont encore sollicités par les coréalisateurs du court-métrage Fanavaozana.

Le pire, ils ne joueront guère le rôle de personnages secondaires. De surcroît, on ne les appelle pas dinosaures, ce sont des « expandables », des vieilles marmites qui font bouillir une soupe garnie de langouste maigre. Ce n'est plus de la refondation. Loin de là. Ces vieux refont l'action, cette mauvaise pratique héritée des politicards fossilisés...

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La vieille astuce

Par-dessus tout, ces reptiliens osent menacer les chefs fokontany. D'après les informations recueillies dans la région SAVA, ces usurpateurs intimident les chefs de village, les notables locaux, dans l'optique que ces derniers grossissent les rangs. « Ils forcent les gens à adhérer au nouveau parti. Ils sèment la crainte dans les quartiers ». Force est de savoir que le groupe de ces reptiliens est composé de seniors dont l'esprit est rongé par la folie de grandeur. À vrai dire, ce sont des roitelets-pions insatiables. Et dire que le pays dépend d'eux.

En réalité, ils ont pendu plus d'une génération. Conscients de cette situation aberrante, la Gen Z, leur cadette la Gen X, ainsi que la Gen Y sont descendues dans la rue pour bouleverser le système. Hélas, ce n'était pas gagné. Sans vouloir remuer la plaie, les victimes et les braves martyrs se sont inconsciemment portés volontaires pour réinstaurer le mal.

La culture politique reste inchangée, et l'histoire s'avère un éternel recommencement. Surpris, le peuple malgache est entièrement tétanisé. Haga Randriatsorimalala, alias Agape Soridalana, l'un des manifestants dévoués, se désole : « nous avons lutté afin que Rajoelina et ses proches partent. Bref, nous sommes déçus ». Oui, déçu par la mauvaise foi des déchus.