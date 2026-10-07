Madagascar: Soirée - Show magistral de Monika Njava

Une voix unique, un charisme intemporel et un demi-siècle au service de la musique malgache. Le 10 octobre, Monika Njava donnera un concert attendu à la Salle Horloge du Grand Café de la Gare, à Soarano.

Pour l'occasion, la chanteuse promet un répertoire riche pour un show d'au moins une heure trente. Elle sera entourée sur scène par des pointures de la musique malgache : Tantely à la guitare, Harty Andriambelo à la basse et Bolo Rakoto David à la batterie. Un quartet d'exception qui promet d'offrir au public un moment musical intense et intimiste.

Monika Njava célèbre cette année ses 50 ans de carrière professionnelle à travers une série de concerts à travers Madagascar. Un événement majeur pour la scène culturelle nationale, qui retrace le parcours exceptionnel d'une artiste incontournable. L'ouverture officielle de ces festivités s'est tenue en juin dernier à Morondava, la ville emblématique où l'artiste a fait ses premiers pas sur scène, avant de faire escale, le 27 août dernier, pour un concert mémorable à Toliara.

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Mais que ses inconditionnels se rassurent : la célébration ne s'arrêtera pas là. Pour ceux qui sont à l'affût, un grand cabaret est déjà programmé à La City Ivandry, courant novembre. Si les détails de cet événement seront communiqués ultérieurement, la date figure déjà comme un rendez-vous incontournable à inscrire dans tous les agendas.