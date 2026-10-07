Madagascar: Alliance Française d'Antananarivo (AFT) - L'humour s'apprend aussi

7 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Longtemps considéré comme un simple talent naturel, l'humour est aujourd'hui de plus en plus perçu comme une véritable discipline artistique. Écrire pour faire rire demande en effet de la technique, de l'observation et beaucoup de créativité. À l'heure où le stand-up connaît un essor remarquable auprès des jeunes et des adultes, l'apprentissage de l'écriture humoristique attire un public toujours plus nombreux.

Cette tendance se confirme avec l'initiative des Gasy Stand Uppers, qui proposeront deux ateliers d'écriture humoristique à la médiathèque de l'Alliance Française Andavamamba. Organisées ce samedi 10 octobre et le samedi 14 novembre prochain, ces rencontres offriront aux participants l'occasion de découvrir les bases du stand-up, d'explorer les mécanismes du rire et de transformer des idées du quotidien en textes humoristiques.

Ces ateliers mettent en lumière une pratique qui peut devenir une véritable vocation. Entre spectacles, chroniques, contenus numériques et événements culturels, les opportunités liées à l'humour se multiplient. Pour certains, il s'agit d'une passion à cultiver. Pour d'autres, d'un premier pas vers un métier en pleine évolution. Ouverts aux adolescents comme aux adultes, ces rendez-vous se veulent avant tout des espaces d'expression et de partage. Une invitation à écrire, à expérimenter et surtout à découvrir que, derrière chaque éclat de rire, se cache souvent un travail d'écriture minutieux.

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