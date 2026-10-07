Madagascar: Coopération militaire - La ministre Catherine Vautrin en visite à Ampahibe

La ministre française des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, a rencontré, ce mardi 6 octobre 2026, son homologue malgache, le ministre des Forces armées (MFA), le général Maminirina Ely Razafitombo, au siège du ministère des Forces armées à Ampahibe. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération militaire, la formation, l'interopérabilité des forces et la protection de la souveraineté dans la région de l'océan Indien. La ministre française a réaffirmé la volonté de Paris de consolider son partenariat avec Antananarivo, notamment face aux enjeux sécuritaires dans le canal du Mozambique.

« Notre volonté, c'est bien évidemment de travailler en partenaire avec Madagascar », a-t-elle souligné, évoquant notamment la recrudescence des trafics dans la zone, qu'elle a mise en perspective avec les conséquences de la guerre au Proche et au Moyen-Orient. Selon Catherine Vautrin, les armées française et malgache disposent déjà d'une expérience commune en matière de formation et d'entraînement, un acquis sur lequel les deux partenaires souhaitent s'appuyer.

L'objectif est d'explorer de nouvelles possibilités de formation et de partage d'expérience afin de permettre aux militaires des deux pays de mieux travailler ensemble. Catherine Vautrin a également souligné la dimension civile de cette coopération, notamment à travers les compétences du génie militaire. La construction et la réfection de routes et de ponts figurent parmi les exemples d'interventions susceptibles de bénéficier directement aux populations.

Formation aérienne

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Cette visite s'inscrit dans une séquence d'échanges militaires entre les deux pays, marquée notamment par la participation du MFA et du chef d'état-major de l'armée de l'air malgache, le général Toky Fihandrianana Rabemizana, à des activités aériennes françaises à La Réunion. À cette occasion, le ministre malgache a effectué un vol à bord d'un avion de combat Rafale, tandis qu'un Airbus A330 assurait le ravitaillement en vol de l'appareil.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la septième édition de la mission Pégase, exercice de projection aérienne de l'armée de l'Air et de l'Espace française, lancé le 8 septembre 2026. Le programme de coopération prévoit également la formation de militaires malgaches à l'utilisation des drones. La signature de la convention y afférente a été effectuée hier à Ambohibao.