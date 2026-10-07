Afrique: Hackathon international - Kanto Rahandrisoa, unique représentant malgache au HackHarvard 2026

Andotiana Kanto Fitiavana Rahandrisoa, étudiant en deuxième année à l'École nationale d'informatique (ENI) de Fianarantsoa, est retenu pour représenter Madagascar à l'édition 2026 du « HackHarvard », un hackathon international qui se tiendra du 16 au 18 octobre 2026 à l'Université de Harvard, au Massachusetts, aux États-Unis.

À l'issue d'un processus de sélection sur dossier et d'une évaluation compétitive, Kanto a ainsi été retenu pour participer à la compétition, une occasion pour lui de représenter à la fois Madagascar et l'ENI Fianarantsoa, aux côtés de jeunes innovateurs, développeurs et passionnés de technologie venus du monde entier.

Kanto Rahandrisoa a déjà pris part à plusieurs compétitions et événements internationaux. Il a également été sélectionné pour représenter Madagascar très prochainement au Robotex International 2026, en Corée du Sud. Il figurait parmi les 20 participants sélectionnés pour le MLESM26, en Allemagne, un événement consacré à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique.

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Sa sélection est particulièrement remarquable dans la mesure où ce jeune étudiant en deuxième année de licence a concouru aux côtés de chercheurs et d'étudiants à des niveaux universitaires plus avancés. De même, Kanto Rahandrisoa a représenté Madagascar aux Olympiades internationales d'intelligence artificielle (IOAI 2026), au Kazakhstan, et aux Olympiades africaines d'intelligence artificielle (AOAI 2026), en Tunisie, où il a remporté une médaille de bronze, se classant ainsi troisième à l'échelle du continent.

Ces réalisations témoignent de son engagement profond et de sa passion pour l'intelligence artificielle, la robotique et la programmation, tout en contribuant à mettre en lumière le talent et le potentiel de la jeunesse malgache sur la scène internationale. L'étape suivante consiste désormais à préparer le voyage vers les États-Unis, à accomplir les formalités de visa et, surtout, à réunir les fonds nécessaires, alors que le HackHarvard 2026 approche à grands pas. Pour Kanto Rahandrisoa, toute aide venant de tous horizons sera la bienvenue.