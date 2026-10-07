Tunisie: Gafsa - Une collégienne entre la vie et la mort après une chute d'un bus scolaire

7 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La jeune élève Fayrouz Dallali a subi de graves blessures à la tête, nécessitant son admission au service de réanimation, à la suite d'une chute d'un bus de transport scolaire dans l'une des régions relevant du gouvernorat de Gafsa, selon les déclarations de son frère faites ce mercredi lors d'une intervention sur les ondes de Jawhara FM.

Le frère de la victime a expliqué que « Fayrouz a ressenti des vertiges sur le chemin du retour de l'école et a demandé au chauffeur d'ouvrir la porte pour prendre l'air, avant de perdre l'équilibre et de chuter du bus en marche, ce qui lui a causé un traumatisme crânien et une hémorragie ». Il a également souligné que « le chauffeur ne s'est pas aperçu de sa chute. Le véhicule était bondé ».

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