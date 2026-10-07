Tunisie: Grand Tunis - Un réseau criminel spécialisé dans le vol de voitures démantelé

7 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les agents de la brigade de police judiciaire d'El Mourouj ont réussi à interpeller une association de malfaiteurs spécialisée dans les vols à l'intérieur des véhicules et les dégradations de biens dans la région du Grand Tunis.

Ces individus sont également impliqués dans la constitution d'une bande criminelle en vue de de la possession et de la distribution de produits stupéfiants dans l'intention d'en faire le trafic. Une importante quantité de cocaïne, une balance électronique, plusieurs téléphones portables, une moto ainsi qu'une voiture de luxe utilisée pour les opérations de vol et faisant l'objet d'avis de recherche pour vol ont été saisis. Trois personnes ont été placées en garde à vue : l'une d'elles fait l'objet de 24 avis de recherche, tandis que la deuxième est visée par 8 avis de recherche et des mandats d'amener.

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