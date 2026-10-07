Tunisie: Coopération tuniso-italienne - Nouvelles découvertes archéologiques sur le site El Henchria

Dans le cadre d'un accord de coopération internationale avec l'Université italienne de Sassari, l'Institut National du Patrimoine (INP) a mené une campagne de fouilles archéologiques sur le site d'Henchir El Matria, situé au nord de Téboursouk dans le gouvernorat de Béja, du 6 septembre au 4 octobre 2026.

L'Institut a indiqué que des chercheurs et des étudiants de divers niveaux ont pris part à ces travaux, se consacrant à l'étude et à la mise en valeur de deux zones principales de l'antique cité de Numluli.

L'INP a précisé que la première zone abrite le temple du Capitole, érigé en 170 ap. J.-C. L'équipe y a mis au jour le dallage de la place publique, une fontaine ainsi que de nombreux éléments architecturaux du temple (chapiteaux, colonnes, décors géométriques variés et fragments de statues...), tous datant de la période romaine.

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La seconde zone contient quant à elle une basilique vandale édifiée au milieu du Ve siècle ap. J.-C., qui comprend des sépultures de notables chrétiens, diverses pièces, des murs d'enceinte, des jarres funéraires, des dolia (grandes jarres) encastrées verticalement pour le stockage des provisions, ainsi que des panneaux de mosaïque uniques témoignant du mode de vie à l'époque tardive dans la cité.