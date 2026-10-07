Le processus de fusion entre la Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition (Snipe-La Presse) et le groupe Dar Assabah a été officiellement lancé ce mardi 6 octobre 2026. Cette étape constitue le préalable à l'absorption complète des deux entités, conformément à la décision du Président de la République, Kaïs Saïed.

Dans un entretien accordé mardi soir à l'agence Tunis-Afrique Presse (TAP), Saïd BenKraiem, président-directeur général de la Snipe-La Presse, a annoncé qu'une assemblée générale réunissant les conseils d'administration des deux entreprises s'est tenue dans la journée. À l'issue de cette réunion, la gestion de Dar Assabah a été formellement confiée à la Snipe-La Presse, qui en devient l'actionnaire unique après le rachat de ses parts.

Cette restructuration met fin à des années de tutelle de la holding d'État Karama Holding sur Dar Assabah, sous laquelle le groupe opérait depuis la révolution du 17 décembre 2010. « Dar Assabah et Snipe-La Presse opéreront désormais sous une direction unique afin de garantir la pérennité des deux institutions et d'assurer la continuité de la parution de leurs titres », a précisé M. BenKraiem.

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Deux piliers de l'histoire médiatique tunisienne

Le PDG a souligné le rôle patrimonial de ces deux institutions. Le quotidien La Presse a été fondé le 12 mars 1936 -- deux décennies avant l'indépendance de la Tunisie -- avant d'être nationalisé à la fin des années 1960, donnant naissance au début des années 1970 à la Snipe. De son côté, Dar Assabah a été créée en 1951 par Habib Cheikhrouhou, le premier numéro de son journal ayant paru le 1er février de la même année.

Tout en reconnaissant les difficultés financières traversées par les deux groupes ces dernières années, Saïd Ben Kraiem a rappelé que la presse écrite mondiale fait face à une crise conjoncturelle similaire. Selon lui, le rapprochement permettra de rationaliser les coûts de production et de distribution, tout en accélérant une transition numérique déjà bien engagée.

Soutien de l'État et autonomie financière

Le PDG de la Snipe-La Presse a balayé les spéculations sur un prétendu désengagement de l'État auprès des médias publics. Il a affirmé que les autorités continuent de prendre en charge 100 % de la masse salariale des deux structures, ce qui permettra de réorienter les recettes commerciales vers l'investissement.

Pour l'exercice 2027, le budget consolidé prévoit le maintien d'une subvention fixe accordée par le ministère de la Finances, sous l'égide du Chef du gouvernement et sur instructions présidentielles. Néanmoins, en tant qu'entreprise à caractère commercial, la Snipe-La Presse mise sur le développement des abonnements numériques et la rationalisation de ses fonds propres pour assurer son équilibre financier.

Cette fusion s'inscrit dans le plan global de sauvetage des entreprises publiques validé lors de récents conseils ministériels. Le processus, qui a vu la cession des actions de Dar Assabah à la Snipe pour un dinar symbolique, s'accompagne d'un programme de modernisation de la gouvernance, du matériel d'impression et de la numérisation des archives.