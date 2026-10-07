Tunisie: Tozeur - Commémoration du 92e anniversaire de la disparition d'Abou el Kacem Chebbi

Le gouvernorat de Tozeur célébrera, ce vendredi 9 octobre, le 92e anniversaire de la mort du poète Abou el Kacem Chebbi à travers un programme riche et varié, préparé par la délégation régionale des Affaires Culturelles avec la participation de diverses institutions culturelles de la région, sous le slogan : « Quand la poésie devient patrie... et que s'éveille dans le poème la voix de l'immortalité ».

Le programme de cette commémoration s'articule autour d'expositions, d'ateliers, de colloques intellectuels et de soirées poétiques. Cette initiative de la délégation culturelle vise à permettre au plus grand nombre d'intellectuels, d'artistes, de créateurs et de poètes de participer à cet événement marquant, qui marque l'ouverture de la saison culturelle automne-hiver 2026/2027.

Selon le programme établi, les festivités débuteront vendredi matin par une série d'expositions artistiques, comprenant une exposition de livres sur la poésie de Chebbi, une exposition d'études critiques, ainsi qu'une autre dédiée aux arts plastiques et à la calligraphie arabe. Des ateliers d'ouvrages manuels, d'arts plastiques et d'artisanat traditionnel sont également prévus, intégrant des vers ou des poèmes de Chebbi comme support artistique.

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La bibliothèque régionale et les bibliothèques publiques participeront à cet événement -- hébergé au mausolée d'Abou el Kacem Chebbi à Tozeur -- à travers un temps fort axé sur un espace d'animation en collaboration avec des associations d'éducation spécialisée. Ce volet comprendra des ateliers de fabrication d'une maquette du poète alliant art plastique et chorégraphie, ainsi que des ateliers manuels et de coloriage.

L'après-midi fera place au colloque intellectuel, marqué par deux interventions : la première intitulée « La poésie d'Abou el Kacem Chebbi avant et après 2011 : traduction et mutations numériques », et la seconde intitulée « L'influence du Coran dans la poésie d'Abou el Kacem Chebbi : étude de l'intertextualité coranique et de la vision religieuse ».

La cérémonie de clôture de cette commémoration comprendra une soirée poétique au mausolée de Chebbi, suivie d'un spectacle artistique intitulé « Chants de la vie » et d'un concert symphonique assuré par l'Orchestre symphonique de Carthage, sous la direction de l'artiste Hafedh Makni, qui se tiendront sur la colline de Chebbi dans la région de Ras El Ain, au cœur des oasis verdoyantes.