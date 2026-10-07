Tunisie: Formation des forces de sécurité - L'IA s'invite dans les programmes

7 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Chargé de la Sûreté Nationale Sofien Ben Sadok a souligné, mardi, l'intérêt accordé par le ministère à la modernisation du système de formation et à l'investissement dans le capital l'humain.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la 28ème session de formation à l’École Supérieure des forces de sécurité intérieure (ESFSI), le responsable a précisé que le développement du système de formation nécessite l'acquisition de compétences en prospection et planification pour permettre au personnel du ministère de faire face efficacement aux divers défis.

Cité dans un communiqué du ministère, Sofien Ben Sadok a fait observer que le programme de formation se distingue par son caractère exhaustif et diversifié, ainsi que par son adaptation aux techniques de l'intelligence artificielle. Il a appelé les cadres du ministère à redoubler d'effort et de dévouement au service de la patrie, et à renforcer leur état de préparation ainsi que leur vigilance pour contrer toutes les menaces criminelles et terroristes.

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Ont pris part à la cérémonie, le Directeur général de la Sûreté nationale, le Directeur général, Commandant de Brigade de la Garde nationale et le Directeur général de l'Office National de la Protection Civile.

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