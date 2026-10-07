Tunisie/Soudan: Large revue d'effectif Stadiste face à Al Hilal Omdurman - En pensant au déplacement de Métlaoui

En guise de préparation du match face aux Miniers, le Stade Tunisien s'est mesuré le week-end dernier à Al Hilal du Soudan à l'annexe de Radès.

Prévue dans un premier temps au complexe Hedi Naïfer du Bardo, la rencontre s'est déroulée le lendemain et a vu les Soudanais l'emporter (2-1). Avec Tozé Marreco aux manettes, outre la rotation effectuée par le coach portugais, quelques joueurs perdus de vue depuis quelque temps ont refait surface et d'autres s'inscrivent toujours dans la durée.

Sur ce, le technicien stadiste a lancé d'entrée le gardien Atef Dkhili qui a ensuite cédé sa place au revenant Noureddine Farhati, rétabli de blessure. Volet joueurs de champ, Marreco a titularisé les Fedi Abdi, Aziz Saihi, Yassine Arfaoui, Papa Diop, Yussuf Touré, Najd Dabbebi, Baraket Hmidi, Amadou Ndiaye et Amine Khemissi.

En seconde période, Fakhreddine Ben Youssef, Bienvenu Vigninou, Wael Ouerghemi et Youssef Dhaflaoui ont fait leur entrée, suivis ensuite de Moncef Gharbi et Boubaker Camara, buteur en fin de match. L'entraîneur Tozé Marreco a, donc, récupéré certains éléments disparus des radars depuis quelque temps, à l'instar de l'avant-centre Najd Dabbebi et l'ailier gauche Moncef Gharbi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a, aussi, confirmé le latéral droit Fedi Abdi et titularisé l'arrière gauche Yassine Arfaoui. Ce qui prouve que le coach n'est en rien conservateur et que les postes sont attribués au mérite ou selon les exigences du moment. Toutefois, toujours en défense, avec la refonte de l'animation, le compartiment peut maintenant bénéficier des services d'une large palette de joueurs, dont les axiaux Hassine Refai et Rayed Derbali, deux élements qui montent en puissance.

L'apport des continentaux

A l'entrejeu maintenant, avec le come-back du Nigérian Youssef Oumarou, une valeur sûre, le coach peut aussi compter sur un éventail de solutions au coeur du jeu avec la présence des deux Sénégalais, Mame Saliou Thioune et Papa Diop, un binôme de continentaux qui constituent la plaque tournante de l'équipe. Là, Thioune, convoqué il y a quelques jours par le sélectionneur du Sénégal U23, agit souvent tel une dynamo pour casser les lignes, tandis que Diop assure l'équilibre défensif juste devant la ligne défensive à trois. Quant à Youssef Oumarou qui ne tardera pas à s'intégrer pleinement dans le moule de l'équipe, nul doute que son impact physique et son expérience de la Ligue 1 seront des atouts majeurs pour stabiliser l'entrejeu.

Aujourd'hui, avec un système préférentiel en 3-4-3 à plat, Tozé Marrecco doit aussi pouvoir compter sur des attaquants aussi complémentaires que véloces et percutants. Fakhreddine Ben Youssef en soutien direct de Baraket Hmidi, comme aperçu à Hammam-Sousse face à l'ESHS. L'impact des débordements de Youssef Saâfi qui alimente, suite à une percée, les avants que sont Ben Youssef, Hmidi, Dhaflaoui, Khemissi et le Béninois Bienvenu Vigninou en ballons dans la profondeur ou en retrait (l'arme absolue pour déstabiliser un bloc défensif).

Et enfin, le rôle dévolu à la pointe, Amadou Ndiaye, un joueur qui même s'il ne marque pas, apporte une option de puissance athlétique sur le front de l'attaque et sert aussi de point d'ancrage en s'imposant dos au but. Que des certitudes donc et de repères techniques essentiels pour aborder sereinement les prochaines échéances du championnat.