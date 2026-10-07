Tunisie: La Presse et Dar Assabah - Top départ pour la fusion historique

Le chef de l'État lors de sa visite au siège de Snipe La presse le 11 mars 2023 La presse entame une nouvelle page de son histoire avec le lancement de la fusion avec Dar Essabah qui prend effet dès aujourd'hui . Cette phase de la fusion sera couronnée durant les prochaines semaines par l'absorption de Dar Essabah par Snipe La Presse . Ainsi les quatre numéros des deux maisons seront regroupés au siège de Snipe La Presse

Bien plus qu'une simple opération financière, ce regroupement marque l'aboutissement réussi d'un engagement personnel du Président de la République, Kaïs Saïed, amorcé au printemps 2023. On se souvient du 11 mars 2023, lorsque le chef de l'État s'était rendu de manière inopinée au siège de la SNIPE La Presse, alors en plein célébration de son 87e anniversaire.

Face au spectre de la faillite et au désarroi des journalistes et employés, le Président avait tranché : hors de question d'abandonner ces fleuron nationaux ou d'en céder les actifs au privé. Fustigeant les décennies de mauvaise gestion qui ont fragilisé ces institutions -- à l'instar de l'abandon injustifié du siège historique de la rue Ali Bach Hamba au profit de locaux au loyer exorbitant --, il avait promis un sauvetage ferme et pérenne.

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Promesse tenue. Deux ans et demi plus tard, les actes répondent aux engagements. Symbole fort de ce renouveau : le chantier d'aménagement du mythique bâtiment de la rue Ali Bach Hamba a été officiellement lancé, concrétisant un retour au bercail chargé de sens pour les équipes de La Presse. Même élan salvateur pour Dar Assabah, visitée par le chef de l'État le 16 juin 2023, dont la crise post-confiscation menaçait un pan entier de la mémoire journalistique tunisienne.

Grâce à cette impulsion présidentielle et au travail rigoureux du comité de pilotage -- sous l'égide de la Présidence du gouvernement et en concertation étroite avec les départements ministériels et les partenaires sociaux , l'avenir s'éclaircit. Rappelons que avec l'autorisation accordée par le gouvernement en décembre 2025 pour le transfert de l'ensemble des actions de Dar Assabah au profit de la SNIPE La Presse, la création du grand pôle public unifié de la presse écrite a été mise sur les rails . Validée lors d'une séance de travail ministérielle présidée au palais de la Kasbah par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, cette décision d'envergure vient concrétiser une vision stratégique à la fois moderne et profondément sociale.

En préservant l'ensemble des emplois et la dignité des personnels, ce projet concilie préservation du patrimoine matériel et protection du tissu social. Aujourd'hui réinventées, modernisées et engagées dans une transition digitale ambitieuse, La Presse et Dar Assabah ne font plus que survivre : réunies au sein d'une entité forte, elles abordent l'avenir avec ambition et sérénité.