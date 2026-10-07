Tunisie: Norvège - Les acquis des femmes tunisiennes mis en avant à Oslo

L'ambassade de la Tunisie à Oslo (Norvège) a participé, en tant qu'invitée d'honneur, à la cérémonie d'ouverture du congrès annuel de la Pan-African Women's Association (PAWA).

Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade, Ahmed Abdou, a mis en avant les réalisations importantes accomplies par les femmes tunisiennes, soulignant que ces acquis ont permis aujourd'hui aux femmes tunisiennes d'occuper des postes de direction au sein de l'État et de la société, ce qui fait d'elles un modèle pour la femme africaine contemporaine, reconnue et respectée au niveau international, selon un communiqué publié mardi .

À cette occasion, il a appelé les membres des communautés africaines résidant au Norvège à renforcer la coopération et la coordination entre elles, afin de servir au mieux les intérêts des communautés d'origine africaine et de promouvoir des projets de développement dans leurs pays d'origine.

Il a également souligné l'importance de consolider les relations de partenariat avec le Royaume de Norvège dans les différents domaines économiques, culturels et sociaux, au service des intérêts du continent africain et des communautés africaines résidant au Norvège.