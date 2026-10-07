Tunisie: Atelier du Meuble Intérieurs - Le résultat net progresse de 13,4 % au premier semestre 2026

6 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Atelier du Meuble Intérieurs (SAM) a dégagé un bénéfice net de 1,50 MDT au premier semestre 2026, contre 1,32 million un an plus tôt, pour des revenus de 13,14 MDT (+8,9 %).

Le résultat d'exploitation atteint 1,95 MDT, contre 1,77 million au premier semestre 2025 (+10,2 %). Les revenus s'établissent à 13,14 millions, contre 12,07 millions. Le résultat par action ressort à 0,246 dinar, contre 0,238, le capital étant passé de 5,56 à 6,09 millions d'actions. Les produits des participations, de 0,10 MDT, étaient nuls un an plus tôt.

Les charges de personnel augmentent de 18,3 %, à 1,81 MDT contre 1,53 million. Les dotations aux amortissements et aux provisions montent à 0,72 million, contre 0,51 million, dont 58 581 dinars de dépréciation des stocks, absents au premier semestre 2025. Les autres charges d'exploitation reculent à 0,93 million, contre 1,14 million.

Dans le détail des revenus, les ventes en suspension de taxes passent de 0,71 à 1,74 MDT, tandis que les ventes à l'exportation tombent de 0,47 à 0,14 million.

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La trésorerie issue de l'exploitation est positive, à 1,02 MDT, contre un flux négatif de 0,65 million un an plus tôt. La trésorerie de clôture s'élève à 0,31 million, contre 0,31 million au début de l'exercice et un solde négatif de 0,34 million au 30 juin 2025.

Au 30 juin 2026, le total du bilan atteint 30,94 MDT, contre 26,91 millions à fin 2025. Les créances clients nettes de provisions passent de 9,85 à 13,96 millions, et les dettes fournisseurs de 7,25 à 10,54 millions. Les capitaux propres s'établissent à 15,38 millions, contre 15,81 millions, après l'affectation du résultat 2025 votée par l'assemblée générale du 25 juin 2026. Les dividendes à payer aux actionnaires figurent pour 1,92 MDT.

L'endettement bancaire recule : les concours bancaires et autres passifs financiers s'élèvent à 0,19 MDT, contre 0,95 million à fin 2025, et les crédits à court terme sont soldés, contre 0,50 million.

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