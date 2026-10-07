Tunisie: Artisans exportateurs - Transport, promotion... voici les aides du FOPRODEX

Le Fonds de promotion des exportations (FOPRODEX) accorde aux artisans et aux entreprises artisanales exportatrices une subvention pouvant atteindre 50 % des frais de transport via le réseau postal, dans le cadre du programme « Easy Export ». Pour les opérations de publicité et de promotion, le taux d'appui varie entre 50 % et 70 %, a indiqué le Chef de service adjoint au Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mohamed Amine Ben Maouia.

Intervenant lors d'un atelier consacré à la présentation des mécanismes du FOPRODEX pour appuyer l'exportation des produits de l'artisanat, organisé, mardi, à Tunis, en marge de la troisième édition du Salon professionnel des métiers d'art « ArtiCrea » (5-11 octobre 2026), Ben Maouia a passé en revue les mécanismes du programme « Easy Export ».

Pour bénéficier de ce soutien, l'entreprise doit être résidente en Tunisie et détenue majoritairement par des capitaux tunisiens, tout en justifiant son activité auprès de la structure spécialisée : l'Agence tunisienne de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) pour les entreprises industrielles ou l'Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) pour les activités agricoles.

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Le Chef de service adjoint au CEPEX a, en outre, expliqué que l'artisan souhaitant bénéficier de ces mécanismes peut s'adresser à l'Office national de l'artisanat (ONAT) ou au CEPEX pour assurer l'enregistrement dans la base de données du Centre. Un dossier juridique sera constitué en son nom puis il sera ensuite informé des différents programmes de soutien disponibles.

Et de poursuivre que le programme « Easy Export » permet l'exportation de colis dont le poids ne dépasse pas 30 kilogrammes. Le CEPEX, à travers ses services spécialisés, répond à la demande de l'Office national des postes dans un délai ne dépassant pas 48 heures, afin de déterminer l'éligibilité de l'entreprise au dispositif.

Une fois l'éligibilité confirmée, l'entreprise bénéficie automatiquement d'une subvention de 50 % du coût de l'envoi, tandis que le FOPRODEX couvre l'autre moitié via l'Office national des postes.

Organisée du 5 au 11 octobre 2026, au Palais des Expositions du Kram, la troisième édition du salon professionnel de l'artisanat ARTIcrea a enregistré la participation de 228 entreprises artisanales, venant de différentes régions du pays, dont 60 % sont gérées par des femmes et 40 % par des diplômés de l'enseignement supérieur.