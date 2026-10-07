Tunisie: Ramadan 2027 - La date du début du mois sacré se précise

6 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le mois de Ramadan 1448 devrait débuter en Tunisie le lundi 8 février 2027, selon les calculs astronomiques présentés par Sarra Snoussi, cheffe du service de l'Espace de l'Univers à la Cité des Sciences de Tunis. Cette date reste toutefois soumise à l'annonce officielle des autorités religieuses compétentes.

Sarra Snoussi a indiqué que, selon les données astronomiques, le samedi 6 février 2027, correspondant au 29 Chaâbane 1448, le croissant lunaire sera recherché entre 16h56 et 17h51.

Cette fenêtre d'observation, limitée à 55 minutes, ne devrait toutefois pas permettre de voir le croissant. Selon les calculs présentés par la responsable de la Cité des Sciences, celui-ci se trouvera alors à 41 degrés sous l'horizon, ce qui rendra son observation impossible.

Le 7 février, dernier jour de Chaâbane selon les calculs

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur la base de ces données astronomiques, le dimanche 7 février 2027 devrait correspondre au dernier jour du mois de Chaâbane, tandis que le lundi 8 février 2027 serait le premier jour du mois de Ramadan.

Sarrrah Snoussi a également indiqué que le 1er Chaâbane 1448 correspondra au 9 janvier 2027.

Elle a par ailleurs précisé que les calculs astronomiques permettent de déterminer les conditions de visibilité du croissant lunaire, mais que l'Office de la Fatwa reste la seule instance habilitée à annoncer officiellement le début des mois du calendrier hégirien ainsi que les dates des fêtes et événements religieux en Tunisie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.