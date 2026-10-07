Tunisie: Ramadan 2027 - La date du début du mois sacré se précise

Le mois de Ramadan 1448 devrait débuter en Tunisie le lundi 8 février 2027, selon les calculs astronomiques présentés par Sarra Snoussi, cheffe du service de l'Espace de l'Univers à la Cité des Sciences de Tunis. Cette date reste toutefois soumise à l'annonce officielle des autorités religieuses compétentes.

Sarra Snoussi a indiqué que, selon les données astronomiques, le samedi 6 février 2027, correspondant au 29 Chaâbane 1448, le croissant lunaire sera recherché entre 16h56 et 17h51.

Cette fenêtre d'observation, limitée à 55 minutes, ne devrait toutefois pas permettre de voir le croissant. Selon les calculs présentés par la responsable de la Cité des Sciences, celui-ci se trouvera alors à 41 degrés sous l'horizon, ce qui rendra son observation impossible.

Le 7 février, dernier jour de Chaâbane selon les calculs

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Sur la base de ces données astronomiques, le dimanche 7 février 2027 devrait correspondre au dernier jour du mois de Chaâbane, tandis que le lundi 8 février 2027 serait le premier jour du mois de Ramadan.

Sarrrah Snoussi a également indiqué que le 1er Chaâbane 1448 correspondra au 9 janvier 2027.

Elle a par ailleurs précisé que les calculs astronomiques permettent de déterminer les conditions de visibilité du croissant lunaire, mais que l'Office de la Fatwa reste la seule instance habilitée à annoncer officiellement le début des mois du calendrier hégirien ainsi que les dates des fêtes et événements religieux en Tunisie.