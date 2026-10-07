Afrique: Le Président de la République de retour au pays après une mission en Égypte

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est rentré au pays ce dimanche après avoir mené, en Égypte, un programme de travail axé sur le développement économique, l'intégration continentale et le renforcement des capacités de l'Afrique à mettre en œuvre ses propres projets.

La mission, qui s'est déroulée dans la ville d'El Alamein, comprenait la participation au Forum Alamein-Afrique, au Sommet des États fondateurs de l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) et au 8e Sommet de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux. Lors du Sommet des États fondateurs de l'AUDA-NEPAD, qui marquait le 25e anniversaire de la création du NEPAD, le Chef de l'État, en sa qualité de président du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence, a plaidé pour une plus grande appropriation africaine, une efficacité institutionnelle accrue et une meilleure capacité d'exécution.

« C'est cet engagement, traduit par un soutien politique, technique et financier, qui permettra de transformer les décisions en résultats », a déclaré João Lourenço à la clôture du sommet, appelant à ce que les engagements pris par les États se concrétisent par des actions tangibles. Le Chef de l'État a également souligné qu'« aucune déclaration, aussi ambitieuse soit-elle, ne saurait remplacer la mise en oeuvre effective », insistant sur la nécessité de garantir l'application concrète des décisions prises dans le cadre de l'AUDA-NEPAD.

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Au cours de la réunion, il a aussi mis en avant la nécessité d'aligner les priorités continentales sur les besoins réels des États membres, afin que les projets et les investissements génèrent des retombées directes pour les populations. Le Sommet des fondateurs du NEPAD a réuni des représentants de l'Angola, de l'Égypte, de l'Algérie, du Nigeria, du Sénégal et de l'Afrique du Sud, les cinq pays à l'origine de l'initiative lancée en 2001. La réunion a approuvé la Déclaration d'Alamein, qui réaffirme le rôle central de l'AUDA-NEPAD dans l'agenda de développement du continent.

L'agenda du Président de la République comprenait également le 8e Sommet de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux, qui s'est tenu dimanche, dernier jour de la mission en Égypte.

Le déplacement de João Lourenço en Égypte s'inscrivait dans le cadre des responsabilités de l'Angola au sein de l'Union africaine et de son leadership au sein du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'AUDA-NEPAD.