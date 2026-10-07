Angola: Le pays participe à des événements sur les produits de la mer en Espagne

Luanda — Une délégation angolaise participera, du 5 au 8 de ce mois à Vigo (Espagne), à la 27e édition du Salon international des produits de la mer congelés (CONXEMAR 2026) ainsi qu'au 14e Congrès international CONXEMAR-FAO-MAPA.

La délégation angolaise sera conduite par la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto dos Santos, et accompagnée par l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Angola en Espagne, Balbina Malheiros Dias da Silva, selon un communiqué de l'ambassade d'Angola en Espagne transmis ce vendredi à l'ANGOP.

CONXEMAR est reconnue chaque année comme l'une des trois principales références économiques et commerciales en Europe pour l'industrie des protéines aquatiques et des produits de la mer congelés. Rassemblant des opérateurs de dizaines de pays et des milliers de professionnels, l'événement constitue un espace privilégié pour nouer des partenariats bilatéraux, attirer des investissements privés étrangers et favoriser le transfert de technologies appliquées à la chaîne de valeur de la pêche.

Le document précise que la présence de l'Angola à CONXEMAR s'inscrit dans une stratégie continue d'insertion économique et de consolidation institutionnelle sur la scène internationale.

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Lors des éditions précédentes, le pays a joué un rôle marquant en tant qu'intervenant clé lors des panels de débat macroéconomique parrainés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ; il y a présenté ses politiques publiques alignées sur le Code de conduite pour une pêche responsable et sur l'Objectif de développement durable (ODD 14).

Le pays a également joué un rôle important en tant qu'exposant et promoteur commercial.

Lors de l'événement de cette année, l'Angola revêt une importance particulière grâce au renforcement des relations commerciales avec de grandes entreprises internationales qui opèrent et investissent historiquement sur le marché angolais, à l'instar du groupe Nueva Pescanova, dont la forte implantation en Angola sert de modèle structurel pour la transformation, la congélation et l'exportation de crustacés et de poissons à haute valeur commerciale.

Selon le communiqué, l'un des temps forts de la mission économique aura lieu le 7 octobre, date à laquelle la délégation angolaise participera au Forum d'affaires sur l'économie bleue. Cet événement stratégique, organisé par la SATEC en collaboration avec l'ambassade d'Angola en Espagne, vise à rapprocher les entrepreneurs nationaux de partenaires financiers et technologiques de pointe.

En marge des sessions d'exposition au Parc des expositions de Vigo (IFEVI), la ministre de la Pêche suivra un programme de rencontres ciblées, incluant des entretiens bilatéraux avec ses homologues et l'établissement de liens institutionnels destinés à renforcer la coopération bilatérale.

Par ailleurs, reflétant l'importance accordée au renforcement des capacités techniques, le programme englobe la recherche scientifique et le renforcement de la surveillance des pêches. Une attention particulière sera portée à la coordination directe entre les institutions de recherche et de contrôle qualité des deux pays, afin de consolider les objectifs de sécurité alimentaire et d'assurer la durabilité des écosystèmes aquatiques nationaux.

La délégation comprendra également de hauts responsables gouvernementaux, des scientifiques, des techniciens ainsi que des représentants du secteur privé national.

Le congrès international, organisé conjointement par Conxemar, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (MAPA), se tiendra parallèlement au Salon international des produits de la mer congelés de Vigo.