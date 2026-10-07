Afrique: Espérance de Tunis - Deux blessures avant les prochains rendez-vous

6 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance de Tunis a annoncé, mardi, la blessure de son défenseur central Marouane Sahraoui, touché au ligament croisé lors du match amical face à l'Union military SC libyenne, ajoutant que le joueur devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

Le club de Bab Souika a également indiqué, sur sa page officielle, que son arrière droit Mohamed Ben Ali a contracté une blessure musculaire lors des entraînements. Il devra effectuer des examens complémentaires pour évaluer son état et déterminer la date de son retour aux entraînements.

Pour rappel, l'Espérance affrontera l'Olympique de Béja le 10 octobre courant pour le compte de la 5e journée du championnat de Ligue 1, avant de rencontrer le club libyen d'Al-Swehly les 16 et 24 octobre, en aller-retour, dans le cadre du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.