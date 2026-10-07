Afrique: Espérance de Tunis - Deux blessures avant les prochains rendez-vous

L'Espérance de Tunis a annoncé, mardi, la blessure de son défenseur central Marouane Sahraoui, touché au ligament croisé lors du match amical face à l'Union military SC libyenne, ajoutant que le joueur devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

Le club de Bab Souika a également indiqué, sur sa page officielle, que son arrière droit Mohamed Ben Ali a contracté une blessure musculaire lors des entraînements. Il devra effectuer des examens complémentaires pour évaluer son état et déterminer la date de son retour aux entraînements.

Pour rappel, l'Espérance affrontera l'Olympique de Béja le 10 octobre courant pour le compte de la 5e journée du championnat de Ligue 1, avant de rencontrer le club libyen d'Al-Swehly les 16 et 24 octobre, en aller-retour, dans le cadre du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique.