Tunisie: Pourquoi - Des bus bondés roulant portes ouvertes

6 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Karim Ben Said

Chaque matin, à l'heure où les élèves, les étudiants et les travailleurs courent pour ne pas rater leurs engagements, les bus de transport public affichent complet bien avant d'arriver aux arrêts, et ce, en dépit de la mise en service de plusieurs nouvelles lignes et nouveaux bus.

Résultat : des dizaines de personnes s'accrochent aux marches ou restent suspendues aux portières grandes ouvertes pendant tout le trajet.

Une situation à haut risque qui dure depuis des années sous les yeux de tous. À qui la faute? Un problème de régularité des bus ou bien une impatience inutile de la part des usagers?

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