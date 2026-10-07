Tunisie: Rrois premières recommandations pour développer les industries électroniques

Le comité de pilotage réuni au siège de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) a adopté les trois premières recommandations issues de l'étude consacrée au secteur des industries électroniques en Tunisie et examiné les axes pour l'élaboration de cinq fiches métiers préparatoires aux prochaines étapes du projet.

Selon un communiqué de l'APII, cette étude vise à moderniser le tissu industriel national et à attirer des investissements dans des activités à haute valeur ajoutée, avec pour objectif de renforcer le positionnement de la Tunisie en tant que hub compétitif dans la conception, la fabrication et l'intégration de systèmes électroniques destinés aux marchés européen et africain, tout en favorisant la création d'emplois.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Stratégie industrielle et d'innovation 2035 du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, dans la continuité de l'étude sur les spécialités prometteuses réalisée par l'APII et la GIZ au cours de la période 2023-2025.

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Le projet s'inscrit dans le cadre du programme « Partenariats pour l'emploi et l'appui aux PME », mis en oeuvre par la GIZ en collaboration avec le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie et financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), à travers l'Initiative spéciale « Formation et emploi ».

La réunion a réuni plusieurs acteurs publics et privés du secteur, notamment la Direction générale des industries manufacturières (DGIM), le Centre d'études et de recherches des télécommunications (CERT), le Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME), l'agence INNOV ALLIANCE TECH, la Tunisian Automotive Association (TAA) ainsi que le pôle Mécatronique de la GIZ.