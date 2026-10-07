Tunisie: CA - Hommage aux gardiens sur la page officielle - La mémoire courte !

Dans le cadre du 106e anniversaire du club rouge et blanc, la page officielle du CA a publié une série de photos en hommage aux différents gardiens de but qui ont marqué l'histoire de la première équipe. Et on sait bien que le CA est un club qui a enfanté de grands gardiens tout au long de son histoire.

En défilant les photos (publiées avec une mauvaise qualité et sans le moindre traitement), on trouve bien sûr le légendaire Sadok Attouga avec plusieurs photos et aussi les Naili, Slim Ben Othmane, Boubaker Zitouni, Adel Hammami, Fessi, Slama, Zarga. Mais ceux qui ont publié ces photos ont oublié (bizarre !) d'autres gardiens de grand calibre qui ont marqué la vie du club et à leur tête le légendaire Jamel Tayech qui a, certes, passé un an et demi au club, mais à qui le CA doit beaucoup. C'est le gardien qui a permis à l'équipe de revenir dans la course au titre grâce à un penalty arrêté devant Ali Ben Neji et un derby gagné qui a permis de revenir de loin en 1990.

Ce titre de champion, les clubistes le doivent en bonne partie à Jamel Tayech qui a aussi été impérial aux tirs au but en coupe d'Afrique des clubs dans cette même année. Comment oublier un gardien aussi décisif ? Comment omettre de publier les photos des trois Khaled, Azaiez, Maghzaoui et Fadhel, trois enfants du club qui ont été exemplaires ? Et aussi Boumnijel, gardien régulier et expérimenté qui a porté les couleurs du club trois ans ? Ce n'est pas tout, un gardien comme Farouk Ben Mostfa, champion de Tunisie en 2015, a été aussi oublié. Quand on veut rendre hommage, il faut le faire avec tact, équité et responsabilité.

Cet oubli est perçu comme une forme d'ingratitude même quand l'erreur est de bonne foi. A ce niveau et pour un anniversaire du club, ces erreurs sont inacceptables. Que voulez-vous faire, le pôle stratégique au CA, qui a chapeauté la structure de communication et qui gère l'image et le branding du CA, est une structure protégée malgré ses défaillances terribles. Ce sont des gens qui sont au-dessus de tout et qui s'imposent bon gré mal gré. Mais là, on est en train de blesser d'ex-gardiens qui ont beaucoup donné au club. Lamentable !

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