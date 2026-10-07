Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire inaugure l'ère des obligations assimilables du trésor à 20 ans sur le marché financier de l'UMOA

Au terme de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5, 7 et 20 ans organisée le mardi 6 octobre 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA, l'Etat de Côte d'Ivoire a inauguré avec succès l'ère des obligations avec une maturité longue de 20 ans.

Ces obligations ont comme principal intérêt pour les émetteurs d'étaler sur une longue période les échéances de remboursement surtout en ces temps de vaches maigres pour les Etats dont le service de la dette absorbe une bonne partie des recettes fiscales. A cela, il faut y ajouter les difficultés économiques qui les empêchent d'investir dans des projets ou infrastructures de développement. Le cas de la Côte d'Ivoire fera-t-il tâche d'huile pour les autres Etats de l'UEMOA ? Les prochaines émissions permettront d'y voir plus clair.

En tout cas, à l'issue de cette émission, l'Etat de Côte d'Ivoire, à travers sa Direction Générale des Financements (DGF), a obtenu 88 milliards de FCFA alors que le montant mis en adjudication était de 80 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs est de 127,998 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 160%.

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Le montant des soumissions rejeté est 39,998 milliards de FCFA, soit un taux d'absorption de 68,75%. L'émetteur n'a retenir les soumissions faites sur les bons.

Le rendement moyen pondéré s'est situé à 6,40% pour les obligations de 3 ans, 7,06% pour celles de 5 ans, 7,18% pour celles de 7 ans et 7,00% pour celles de 20 ans.

Le remboursement du capital des OAT se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 7 octobre 2029 pour celles de 3 ans, au 7 octobre 2031 pour celles de 5 ans, au 7 octobre 2033 pour celles de 7 ans et au 7 octobre 2046 pour celles de 20 ans.

Les intérêts seront payés annuellement au taux de 5,20% pour les obligations de 3 ans, 5,45% pour celles de 5 ans, 5,70% pour celles de 7 ans et 6,25% pour celles de 20 ans et ce, dès la fin de la première année.