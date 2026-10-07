Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Progression de 6,0% du PIB au deuxième trimestre 2026

La Commission de l'Uemoa a publié sa « Note de conjoncture économique régionale dans l'Uemoa », pour le deuxième trimestre 2026. Dans le rapport, la Commission a analysé l'activité économique régionale

Selon le document, au titre de l'année 2026, le taux de croissance économique de l'Union est projeté à 6,3%, contre 6,5% en 2025.

Au deuxième trimestre 2026, le Pib Réel de l'Union a progressé de 6,0%, en glissement annuel, selon les estimations de la Bceao, le Niger affichant le rythme le plus soutenu (7,0%). Cette dynamique, explique-t-on, est portée par les bons résultats de la campagne agricole, la vigueur de la demande intérieure ainsi que le dynamisme du Btp, du commerce et des services.

Le document renseigne que les statistiques agricoles transmises par les Etats membres reflètent des données consolidées pour la campagne agricole 2025-2026 qui fournissent une estimation de la production agricole au niveau de l'Union, au titre de l'année 2025.

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«Ainsi, pour la campagne agricole 2025-2026, la production agricole, au niveau régional, s'est nettement améliorée, avec une

estimation de la production de plus de 76 millions de tonnes, pour une hausse de 6,6% par rapport à la campagne précédente, et une production d'exportation qui se situerait à 15,1 millions de tonnes, pour une augmentation de 8,9% par rapport à la campagne précédente », lit-on dans le document.