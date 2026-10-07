Sénégal: Production industrielle - Les Prix en baisse de 1,0% en juin 2026

Les prix à la production industrielle ont enregistré un repli en juin 2026, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Mesurés par l'Indice des prix à la production industrielle (Ippi) ils se sont contractés de 1,0% par rapport au mois de mai, traduisant un léger recul des prix pratiqués à la production dans le secteur industriel.

Cette évolution mensuelle intervient toutefois dans un contexte de forte progression en glissement annuel. Comparés à leur niveau de juin 2025, les prix à la production industrielle affichent en effet un rebond de 6,9%.

Le mouvement observé en juin traduit ainsi une évolution contrastée de l'Ippi, avec une baisse à court terme qui coexiste avec une hausse significative sur un an. Cette progression annuelle indique que, malgré le repli enregistré entre mai et juin 2026, le niveau des prix à la production demeure supérieur à celui observé un an auparavant.