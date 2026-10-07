communiqué de presse

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), le travail décent est synonyme de dignité, d'égalité, de rémunération équitable et de conditions de travail sûres. Or, trop souvent, ces conditions ne sont pas respectées dans le secteur des médias. Les journalistes et les professionnels des médias sacrifient souvent leur droit à des conditions de travail décentes au nom de leur vocation de journaliste, c'est-à-dire au service de la démocratie et de la défense du droit du public à l'information.

Partout dans le monde, les journalistes sont sous-payés et travaillent de longues heures dans des conditions précaires. Souvent, ils ne disposent même pas d'un contrat. Une récente enquête menée par la Fédération des journalistes africains (FAJ), le groupe panafricain de la FIJ, a montré que les conditions de travail des journalistes africains se sont considérablement détériorées ces dernières années. Un pourcentage alarmant de 61 % des personnes interrogées a déclaré que leurs revenus issus du journalisme ne couvraient pas leurs besoins de base, tandis que seulement 4 % ont indiqué que leurs salaires couvraient suffisamment leurs dépenses essentielles.

Une enquête menée récemment par les membres d'E tū en Nouvelle-Zélande a révélé que 60 % des personnes interrogées ne s'imaginaient pas exercer encore le métier de journaliste dans dix ans. Au Brésil, la Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) a publié une nouvelle étude indiquant que 50 % des journalistes et des professionnels des médias interrogés avaient présenté des symptômes de dépression, d'insomnie et de stress liés à la violence au travail.

Partout dans le monde, les syndicats réclament des conditions de travail décentes dans le secteur des médias et le droit pour les journalistes de se syndiquer. En Namibie, la FIJ a dénoncé des employeurs pour avoir menacé des professionnels des médias de deux organes de presse, Free Press of Namibia et Namibia Media Trust, de mesures disciplinaires liées à des congés maladie.

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La FIJ a également dénoncé ces entreprises de presse pour avoir surveillé leurs employés pendant leurs heures de travail. À Hong Kong, le bureau de la BBC a licencié cinq journalistes, après des années de pressions liées à leur participation à l'Association des journalistes de Hong Kong (HKJA). Aux États-Unis, les professionnels des médias employés par Le Monde à Los Angeles ont organisé une journée de protestation contre les pratiques de gestion déloyales dans le cadre des négociations sur leur convention collective.

Le pouvoir des syndicats

Les actions récentes montrent que les syndicats ont joué un rôle crucial pour soutenir l'ensemble des travailleurs des médias, renforcer leur organisation collective et défendre leur droit à des conditions de travail décentes et équitables.

Aux États-Unis, la Cour suprême a statué en octobre que les anciens propriétaires du Pittsburgh Post-Gazette devaient verser plusieurs millions de dollars d'indemnités aux journalistes du Newspaper Guild of Pittsburgh pour avoir mis en oeuvre des baisses de salaire et d'autres modifications unilatérales de leurs conditions de travail. Les journalistes du Pittsburgh Post-Gazette, affiliés à The News Guild (TNG), une organisation membre de la FIJ, ont fait grève pendant trois ans en raison de pratiques déloyales.

En Allemagne, la chaîne publique Deutsche Welle est revenue sur sa décision de supprimer son service en grec en septembre, à la suite d'une action conjointe menée notamment par le Syndicat allemand des journalistes (dju-ver.di) et le Syndicat des journalistes des quotidiens d'Athènes (JUADN) en Grèce. Cette décision permettra d'éviter des suppressions d'emplois et de renforcer le rôle essentiel des médias de service public dans l'information du public.

Au Costa Rica, le Syndicat costaricain des journalistes et des communicants (SINAPEC) a obtenu en août un siège au Conseil national des salaires pour le secteur des travailleurs, aux côtés d'autres camarades de la confédération syndicale du pays. La défense des intérêts des travailleurs est au coeur de l'action syndicale.

En Turquie, les journalistes et les professionnels des médias du bureau de l'AFP à Istanbul ont mis fin en juillet à leur grève de 12 jours après avoir obtenu une augmentation salariale de 27 %. Cette victoire fait suite à une action syndicale menée par le Türkiye Gazeteciler Sendikasi (TGS) et pleinement soutenue par la FIJ.

À l'occasion de la Journée mondiale pour le travail décent, la FIJ et ses organisations affiliées appellent les médias et les gouvernements du monde entier à garantir les droits dont doit bénéficier chaque professionnel des médias, notamment :

Des salaires équitables

La dignité au travail

La sécurité et la protection sur le terrain, dans les rédactions y compris en ligne

Un droit de regard sur les changements liés aux technologies

Le droit de s'organiser

Des conventions collectives solides

La présidente de la FIJ, Zuliana Lainez, a déclaré : « Les journalistes sont des travailleurs et le travail décent est un droit fondamental, pas un privilège. Les syndicats jouent un rôle essentiel pour défendre des salaires équitables, la sécurité de l'emploi et des conditions de travail dignes dans l'ensemble du secteur des médias, tout en protégeant les travailleurs contre les pressions, le harcèlement et les abus. À l'occasion de la Journée mondiale pour le travail décent, nous réaffirmons qu'un personnel des médias fort et organisé est indispensable pour garantir que les journalistes puissent exercer leur métier en toute sécurité, en toute indépendance et dans la dignité.»