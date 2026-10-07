Maroc: ONU - Des pétitionnaires se félicitent du soutien grandissant au plan marocain d'autonomie pour le Sahara

La dynamique grandissante de soutien international au plan d'autonomie pour le Sahara marocain a été saluée, mardi au siège des Nations unies, par plusieurs pétitionnaires qui ont souligné que l'initiative marocaine d'autonomie, consacrée par la résolution 2797, a été érigée par le Conseil de sécurité en cadre de référence du processus politique onusien.

Intervenant à New York devant la 4e Commission de l'Assemblée générale de l'ONU, l'ancien ministre péruvien des Affaires étrangères, Miguel Angel Rodriguez Mackay, a ainsi affirmé que la communauté internationale converge de plus en plus vers le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution politique au différend régional autour du Sahara marocain.

Plus des deux tiers des États membres de l'ONU soutiennent désormais cette initiative, a-t-il rappelé, estimant que la résolution 2797 du Conseil de sécurité a consacré cette dynamique en faisant du plan d'autonomie le cadre de référence pour la poursuite du processus politique sous l'égide exclusive des Nations Unies.

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« Plus des deux tiers de la communauté internationale se sont accordés à appuyer le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme seule solution politique au différend régional sur le Sahara », a noté M. Mackay, ajoutant que le Conseil de sécurité de l'ONU a établi ce plan « comme unique cadre de référence pour la relance du processus politique » visant à définir les modalités de la mise en oeuvre de la solution de l'autonomie.

De son côté, la juriste portugaise Ana Roios a souligné que la résolution 2797 est venue consacrer l'appui du Conseil de sécurité à l'initiative marocaine d'autonomie, tout en appelant les parties à ce différend régional à poursuivre les discussions « sur la base du plan marocain d'autonomie en vue d'aboutir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable ».

Évoquant le soutien international à cette initiative, Mme Roios a rappelé que lors du 15e Conseil d'association UE-Maroc, « la partie européenne a salué l'adoption de la résolution 2797 et a réitéré l'engagement de l'Union européenne à soutenir le cadre des Nations unies pour le règlement du différend ».

Et la pétitionnaire d'ajouter que plusieurs États membres de l'Union, dont la France, l'Allemagne et la Finlande, ont exprimé leur appui à l'initiative marocaine en tant que base d'une solution juste, durable et négociée.

Pour sa part, le géopoliticien sénégalais, Abdoul Latif Aidara, a estimé que la résolution 2797 a marqué un tournant dans le traitement de cette question au sein des Nations Unies, relevant que les « reconnaissances en cascade de la marocanité du Sahara », d'un côté, et les « retraits successifs de la reconnaissance de l'entité séparatiste » de l'autre, traduisent une profonde reconfiguration des positions internationales.

Le pétitionnaire a souligné que le plan d'autonomie mis sur le table par le Royaume « offre une base sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à un règlement définitif du différend régional et favoriser la stabilité, l'intégration et le développement dans l'ensemble de la région maghrébine et africaine ».

Selon plusieurs intervenants à cette réunion de la 4e commission, la résolution 2797 du Conseil de sécurité n'a fait que confirmer une dynamique internationale de plus en plus favorable au plan d'autonomie marocain, présenté comme la voie privilégiée pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable au différend artificiel autour du Sahara marocain.