Maroc: Forum de la Mer 2026 - ISEM ALUMNI mobilise la jeunesse autour du patrimoine maritime

A l'occasion de sa participation au Forum de la Mer d'El Jadida, qui s'est tenu du 1er au 4 octobre 2026, l'association ISEM ALUMNI, Association des Lauréats de l'Institut Supérieur d'Études Maritimes, a poursuivi son engagement en faveur de la culture maritime à travers un programme de sensibilisation destiné aux jeunes.

Après avoir annoncé, en amont du Forum, le déploiement de La Classe Bleue, ISEM ALUMNI s'est pleinement engagée sur le terrain avec plusieurs initiatives destinées à rapprocher les jeunes du monde maritime.

Depuis le début de sa participation au Forum, ISEM ALUMNI a accueilli les visiteurs de l'Archipel des Enfants pour leur faire découvrir l'univers et la diversité des métiers de la mer. Cette initiation a notamment été encadrée par des élèves officiers de l'ISEM, qui sont ainsi devenus, le temps de cette expérience, les ambassadeurs d'une nouvelle génération de professionnels de la mer.

A travers des échanges simples et interactifs, les enfants ont découvert que derrière la mer se trouvent des navires, des ports, des métiers, des compétences, des technologies et de nombreuses opportunités professionnelles.

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Cette démarche a traduit la volonté d'ISEM ALUMNI de faire évoluer le regard porté sur le monde maritime : la mer n'est pas seulement un espace de loisirs ou un horizon ; elle constitue également un espace de vie, de savoir, d'emploi, d'innovation et de développement économique.

ISEM ALUMNI a également déployé, dans le cadre du Forum, une version spécialement adaptée de La Classe Bleue aux enfants du primaire.

Pensée comme une expérience de découverte plutôt que comme un cours, cette animation a permis aux enfants de découvrir la mer, les navires, les ports et les métiers maritimes à travers un langage et des activités adaptés à leur âge.

L'objectif était simple : faire découvrir, faire comprendre et faire imaginer.

Car pour ISEM ALUMNI, la construction d'une véritable culture maritime doit commencer dès le plus jeune âge. Il ne peut y avoir d'ambition maritime nationale durable sans une génération qui connaît la mer, comprend son importance et peut se projeter dans son avenir.

En marge du Forum, ISEM ALUMNI a également organisé plusieurs séances de La Classe Bleue dans sa version originale dans des lycées de la ville d'El Jadida. Ces interventions ont permis d'élargir la démarche au-delà du public du Forum et de poursuivre le dialogue avec les établissements scolaires et les jeunes. Cette expérience a confirmé progressivement le potentiel de La Classe Bleue comme véritable outil de sensibilisation maritime, susceptible d'être développé dans différents établissements et territoires.