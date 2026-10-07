Congo-Kinshasa: Corée-RDC - La Koica clôture de la deuxième phase du projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant au Kwango

Le 1er octobre 2026 s'est tenue la dernière réunion du Comité stratégique de suivi du « Projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant par le renforcement du système de santé dans la province du Kwango en République Démocratique du Congo - Phase 2 », suivie de la cérémonie officielle de clôture du projet. Cette rencontre a réuni l'ensemble des parties membres pour examiner la finalisation des activités et les dispositions nécessaires à la pérennisation des acquis.

Soutenu par la République de Corée à travers l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), le projet visait à renforcer le système de santé et à améliorer les services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile dans quatre zones de santé de la province du Kwango : Kenge, Boko, Kimbau et Popokabaka.

Sa mise en oeuvre reposait sur un partenariat avec le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, notamment à travers la Direction de la Santé de la Famille et des Groupes Spécifiques (DSFGS) au niveau national et la Division Provinciale de la Santé (DPS) du Kwango au niveau provincial ; ainsi qu'avec l'UNICEF, l'UNOPS et le consultant en gestion du projet (PMC), un consortium fait de l'université Yonsei et l'institut coréen pour la stratégie de développement (KDS). L'implication de ces entités sanitaires a contribué à ancrer les interventions dans les priorités du système de santé et à favoriser leur appropriation par les structures concernées.

Les interventions portaient sur le renforcement de la gouvernance du système de santé, l'amélioration des services et des infrastructures sanitaires, ainsi que la disponibilité des médicaments et des fournitures médicales. Le projet soutenait également le développement des compétences des professionnels de santé, le renforcement de capacités des services de santé communautaires et la coordination entre les acteurs nationaux, provinciaux et locaux.

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La dernière réunion du Comité stratégique de suivi a consacré une place centrale à la pérennisation des acquis. Ils ont également souligné l'importance de l'implication des structures nationales et provinciales, notamment la DSFGS et la DPS du Kwango, pour assurer la continuité des acquis au bénéfice des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Mis en oeuvre avec succès grâce à la mobilisation des partenaires, le projet a notamment permis la construction de plusieurs infrastructures sanitaires, désormais opérationnelles, contribuant ainsi à renforcer l'offre de soins dans les zones de santé concernées.

Par ailleurs, le programme de mentorat clinique déployé au sein du système de santé du Kwango a permis à de nombreux professionnels de santé, notamment les médecins et les sages-femmes, de renforcer leurs compétences et d'améliorer leurs pratiques, tant dans la prestation des soins que dans la gestion administrative des services de santé. Cet accompagnement a contribué à consolider les capacités des équipes locales, un élément essentiel à la pérennisation des acquis du projet.

À l'occasion de la cérémonie, le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale a salué la qualité de la collaboration entre la République de Corée et la RDC. Il a remercié les partenaires pour leur engagement et exprimé le souhait de voir cette coopération se poursuivre en faveur du renforcement du système de santé congolais.

Le directeur pays de la KOICA a, pour sa part, félicité l'ensemble des parties prenantes pour leur mobilisation et leur contribution à la mise en oeuvre du projet. Il a également encouragé la poursuite de la coopération entre les deux pays, en soulignant l'importance de l'engagement collectif pour inscrire les interventions dans la durée.

La clôture de cette deuxième phase ouvre une étape essentielle : préserver les acquis et accompagner leur appropriation par les structures et les acteurs concernés. À travers ce partenariat, la KOICA et ses partenaires réaffirment une ambition commune : soutenir un système de santé plus solide et des services de qualité, adaptés aux besoins des femmes et des enfants du Kwango.