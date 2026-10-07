Congo-Kinshasa: 153ème Assemblée de l'UIP - Sama Lukonde relance l'appel à la solidarité parlementaire pour l'Est du pays

Dans une allocution longuement applaudie, le Président du Sénat a salué la vision du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au coeur de l'action publique et fait de la consolidation de l'État de droit, de l'inclusion sociale et du développement équitable des territoires, les piliers majeurs de la politique gouvernementale.

Et dans le même souci d'inclusivité et du renforcement de la confiance entre gouverné et gouvernants le Chef de l'État a décidé d'impliquer toutes les couches de la population congolaise de la base au sommet, dans le prochain dialogue national qu'il vient de convoquer pour la paix, la cohésion nationale et la refondation de l'État.

Ovation pour la RDC

Le Président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde a transformé le thème de la 153e Assemblée de l'UIP ci-dessus, en une vitrine diplomatique pour porter la voix dd la RDC et la vision du Président Félix-Antoine Tshisekedi.

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En quatre temps forts, il a déroulé le plaidoyer congolais.

La gouvernance de proximité, le PDL-145T en vitrine

Sama Lukonde a présenté la décentralisation congolaise comme modèle de bonne gouvernance. Au coeur de son argumentaire : le Programme de Développement Local des 145 Territoires.

« Le PDL-145T traduit la volonté résolue du Chef de l'État de rapprocher l'action publique des populations et d'assurer un développement plus équitable. C'est la solidarité nationale en actes, pour que chaque Congolais, où qu'il vive, ait accès aux infrastructures essentielles. »

L'inclusion sociale, une doctrine d'Etat

Pour illustrer l'égalité des chances, le Président du Sénat a mis en avant deux réformes sociales majeures saluées par l'hémicycle :

La création d'un Ministère dédié aux Personnes vivant avec handicap, et l'adoption de la Loi sur la protection et la promotion de leurs droits. Il y a ajouté la gratuité de l'enseignement et la Couverture Santé Universelle avec la gratuité de la maternité.

« La bonne gouvernance n'a de sens que lorsque les femmes, les jeunes, les personnes vulnérables et les peuples autochtones participent pleinement aux décisions qui engagent leur avenir », a spécifié Sama Lukonde.

La transparence minière et l'entrepreneuriat des jeunes

Sur le plan économique, Sama Lukonde a défendu deux piliers : D'abord, la redevance minière reversée aux communautés locales, gérée par un comité multipartite citoyen pour garantir la transparence. Un secteur qui pèse plus de 30% du PIB.

Ensuite, l'arsenal juridique pour l'emploi des jeunes : Loi sur les start-up, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat et Fonds spécial pour la promotion des jeunes.

Le plaidoyer sécuritaire, l'appel qui a réveillé la salle

Le moment le plus fort. Passant du développement à la survie de l'État, Sama Lukonde a relancé l'appel à ses pairs pour l'Est de la RDC.

Il a exigé, au nom du Parlement congolais : « Le retrait des troupes rwandaises et l'arrêt de leur soutien au groupe terroriste AFC/M23, conformément à la Résolution 2773 du Conseil de Sécurité de l'ONU, à l'Accord de paix de Washington, à la Déclaration de principes de Doha et au processus de l'Union Africaine. Pour la RDC, la paix à l'Est n'est pas une option, c'est une exigence fondamentale ».

Une allocution qualifiée par plusieurs délégations de « véritable lobbying diplomatique » pour l'intérêt supérieur de la RDC, qui s'est conclue sous des applaudissements frénétiques.