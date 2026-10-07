Sous la supervision du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Lukoo Bihango Jacquemain, une étape importante a été franchie, ce mardi 6 octobre 2026, dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre.

Une cérémonie officielle, présidée par le Directeur de cabinet adjoint du Vice-Premier Ministre, Élie Nkumbi, a consacré la signature d'un protocole d'accord stratégique entre le Bureau central national (BCN) Interpol RDC et la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre (CNC-ALPC).

Représentant le VPM Shabani, le Directeur de cabinet adjoint a indiqué que ce nouveau partenariat répond à une exigence majeure de l'État congolais : assurer une meilleure maîtrise du cycle de vie des armes légères et de petit calibre.

Cette démarche porte notamment sur la traçabilité de leur origine, de leur année et de leur pays de fabrication, de leurs flux d'importation et d'exportation, ainsi que de leurs lieux de stockage.

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À travers ce partenariat, les deux institutions entendent renforcer leur collaboration afin d'identifier les circuits d'approvisionnement illicites et de contribuer au démantèlement des réseaux impliqués dans la circulation illégale des armes et dans l'alimentation de la violence armée en République démocratique du Congo.

La cérémonie s'est conclue par un appel à la mobilisation de la Police nationale congolaise, des services judiciaires, des administrations partenaires ainsi que de la communauté internationale, en vue de renforcer les efforts engagés en faveur de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national.