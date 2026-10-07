Sénégal: Fatick - 77 établissements scolaires impactés par l'hivernage 2026

Fatick — Près de soixante-dix-sept établissements scolaires sont impactés par l'hivernage 2026 dans la région de Fatick (centre), soit trois dans le préscolaire, quarante-quatre dans l'élémentaire et trente dans le moyen-secondaire, ont révélé les services du ministère de l'Education nationale.

Selon un document réalisé conjointement par l'Inspection d'académie (IA) de Fatick et la Direction de la maintenance des constructions scolaires, dont l'APS a obtenu copie, les départements de Foundiougne et Fatick concentrent près de 70 % des structures touchées.

Les inondations ont touché des cours d'école, des salles de classe et des toilettes. Des toitures sont également arrachées par le vent, constituant les deux premières causes de dégâts suivies par la dégradation générale des bâtiments et l'effondrement de murs de clôture, précisent les auteurs de ce rapport sur la situation des constructions scolaires et l'impact de l'hivernage 2026.

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A l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Fatick, quinze écoles élémentaires et treize du moyen-secondaire, soit vingt-huit établissements scolaires, sont concernés, tandis qu'à Foundiougne, il s'agit de vingt-sept écoles, dont dix-neuf de l'élémentaire, deux du préscolaire et six du moyen-secondaire, à Diofior six de l'élémentaire, huit du moyen secondaire et un du préscolaire, soit quinze écoles, détaille le document.

Pour l'IEF de Gossas, sept établissements scolaires sont impactés, soit quatre de l'élémentaire et trois du moyen-secondaire.

Pourtant, indiquent les services du ministère de l'Education nationale, "l'IA de Fatick a bénéficié de vastes programmes de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires, complétés par les interventions des collectivités territoriales, partenaires et mécènes, dans le but de fonder une école de qualité conforme aux orientations du ministère de l'Education nationale".

La rentrée des classes pour l'année scolaire 2026-2027 arrive avec un redécoupage de la carte scolaire de l'IA de Fatick, et l'érection de Sokone en IEF polarisant Karang poste, Keur Samba Guèye, Keur Saloum Diané, Toubacouta, Nioro Alassane Tall, entre autres.

A la suite de fortes pluies enregistrées à Dakar et dans plusieurs régions le week-end dernier, ayant occasionné des dégâts dans plusieurs établissements, la rentrée scolaire initialement prévue, mercredi 7 octobre, a été reportée au lundi 12 octobre, selon un communiqué du ministre de l'Education.