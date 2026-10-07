Sénégal: La ville de Rufisque lance son Fonds d'appui aux initiatives culturelles, doté de 40 millions de FCFA

Rufisque — La ville de Rufisque a officiellement lancé, mardi, son Fonds d'appui aux initiatives culturelles (FAIC) d'un montant de 40 millions de Francs CFA pour sa première session afin d'accompagner les artistes, créateurs, associations, entreprises et autres acteurs de l'écosystème culturel implantés sur son territoire.

"Pour cette première session budgétaire de l'exercice 2026, la municipalité met 40 millions de francs CFA sur la table. Cette enveloppe n'est pas une simple subvention de secours. C'est un instrument structuré de politique publique", a indiqué le maire de Rufisque, Dr Oumar Cissé.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature de conventions avec les bénéficiaires, il a précisé que ce Fonds financera des projets à hauteur de 500 000 jusqu'à 3 millions de FCFA pour accompagner les acteurs culturels et leur "permettre de passer d'une logique de survie à une démarche professionnelle, ambitieuse et pérenne".

"Au-delà de l'effort financier, nous avons totalement verrouillé les règles du jeu. Le coeur de la gestion de ce fonds tiendra en deux mots : transparence et éthique. L'accès aux ressources publiques sera guidé par l'équité et la neutralité", a ajouté le maire de Rufisque.

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"Je le réaffirme avec force : nous ne tolérerons aucune interférence. Les choix de sélection ne seront jamais influencés par des considérations politiques, partisanes, personnelles ou familiales. Seuls le mérite technique, l'envergure et l'impact de vos projets sur notre territoire feront la différence", a insisté Dr Oumar Cissé.

Pour sa part, la cheffe de la division Education et Culture de la mairie de ville de Rufisque, Fatou Ndao Thiandoum, en charge de ce projet, a dit que le Fonds d'appui aux initiatives culturelles "n'est donc pas seulement un mécanisme de financement, il constitue un véritable instrument de notre politique culturelle locale et de développement territorial".

Elle a assuré que l'ambition de la mairie de Rufisque est de "faire de la culture un facteur de cohésion sociale, d'inclusion et d'attractivité pour la ville".

La culture est une compétence transférée aux collectivités territoriales depuis la loi sur la décentralisation de 1996.

"Mais jusque là, seule la mairie de Dakar avait un tel fonds d'appui destiné aux initiatives culturelles privées initié en 2012 à l'époque du maire Khalifa Sall", fait valoir le conseil municipal de Rufisque.