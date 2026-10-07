Sénégal: Les éditions du Soleil veulent contribuer à la préservation de la mémoire du Sénégal

Dakar — Les éditions du Soleil ambitionnent de se positionner comme une maison d'édition dédiée à la préservation et à la transmission de la mémoire du Sénégal à travers le livre, a déclaré, mardi, le directeur général de la SSPP Le Soleil, Lamine Niang.

"Les éditions du Soleil veulent être cette maison qui transforme la mémoire du Sénégal en livre. L'ambition des éditions du Soleil est simple dans son principe, mais vaste dans sa portée", a-t-il dit.

M. Niang s'exprimait à la cérémonie marquant le lancement officiel des "éditions du Soleil" et de la présentation du livre intitulé, "Dabakh, la pédagogie de la bonté", du journaliste Sidy Diop, en présence des membres de la confrérie Tidiane, des autorités religieuses, des représentants diplomatiques, entre autres.

"L'ambition c'est d'être également, une maison d'édition sénégalaise, enracinée mais ouverte au monde", a dit Lamine Niang.

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Cette ambition devra aussi, se manifester par la publication des auteurs de "qualité", en révélant de nouveaux talents, et en valorisant le patrimoine intellectuel et culturel sénégalais, a-t-il poursuivi.

"Les éditions du Soleil auront une philosophie simple : publier ce qui mérite de rester, transformer certaines informations en mémoires, certaines mémoires en récits, certaines pensées en oeuvres, certaines oeuvres en patrimoine. Le journal accompagne le présent, le livre construit la mémoire", a souligné le directeur général e la SSPP Le Soleil.

Il ajoute que les éditions du Soleil veulent aussi, apporter leur part de réponse au coût d'édition élevé, à la distribution et la promotion des livres, qui, d'après lui, "reste limitée".

"La SSPP Le Soleil est une institution importante du paysage médiatique national. Notre histoire nous oblige et nous donne aussi une responsabilité, celle de transmettre", a-t-il fait valoir.