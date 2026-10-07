Sénégal: Parution d'un ouvrage consacré à la trajectoire 'singulière' de l'historienne Penda Mbow

6 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chercheur sénégalais Saliou Ngom de l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN) a annoncé, mardi, la parution prochaine d'un ouvrage consacré à l'historienne sénégalaise Penda Mbow, figure majeure de la scène intellectuelle sénégalaise.

Ce livre édité par Présence Africaine et intitulé "Penda Mbow, une intellectuelle engagée" analyse une trajectoire singulière qui éclaire, au-delà d'un destin individuel, la place de la femme dans la vie politique et sociale du Sénégal depuis l'indépendance.

Selon Saliou Ngom, l'ouvrage est co-écrit avec la chercheuse française Fabienne Samson de l'IRD (Institut de recherche développement).

Penda Mbow se raconte ici dans une biographie critique fondée sur une série d'entretiens vivants et sans détours, font-ils savoir.

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"A travers son parcours d'intellectuelle, de féministe et d'actrice politique, se dessine le portrait d'une femme profondément ancrée dans les réalités du Sénégal contemporain, tout en portant un idéal progressiste et universaliste", écrivent les auteurs sur la quatrième page de couverture.

Ils estiment que la pensée de Pensa Mbow se construit dans le dialogue avec les grandes figures qui ont façonné le débat public sénégalais, car "nourrie par les héritages de Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop ou encore Alioune Diop".

Historienne de l'Islam médiéval, militante féministe, universitaire, Penda Mbow incarne "la parole libre, exigeante et résolument engagée".

"Penda Mbow, une intellectuelle engagée" est préfacé par l'écrivain Boubacar Boris Diop.

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