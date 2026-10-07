Afrique: Un colloque international consacré aux enjeux des JOJ Dakar 2026 s'ouvre mercredi à l'UCAD

Dakar — Un colloque international sur les enjeux des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 se tiendra à partir de mercredi, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), à l'initiative de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) et de l'Unité de formation et de recherche en Sciences de l'éducation, de la formation et du sport de Saint-Louis (UFR SEFS).

Intitulée "Sport, Éducation, Jeunesse et Loisirs : regards croisés sur les JOJ de Dakar 2026", la rencontre de deux jours se tiendra à la salle de conférence de l'UCAD 2, en présentiel et en ligne, selon les organisateurs.

Elle réunira des chercheurs, enseignants-chercheurs, décideurs publics et acteurs de la société civile du Sénégal, de France, du Canada, du Maroc, du Togo, du Gabon, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, précise la même source.

Selon les organisateurs, ce rendez-vous scientifique vise à accompagner "la réflexion sur les différentes dimensions des JOJ Dakar 2026, au-delà de leur seule dimension sportive".

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L'événement entend également contribuer "à la production et à la diffusion de connaissances scientifiques permettant d'accompagner, de documenter et d'évaluer les impacts des JOJ avant, pendant et après leur tenue".

Les échanges porteront notamment sur "les enjeux de durabilité, d'inclusion, de santé publique et de transition numérique liés à l'organisation de cette manifestation sportive internationale", selon la même source.

Cinq axes thématiques structureront les travaux : "Management et gestion du sport, gouvernance, politiques publiques et territoires, sport, performance et santé, Éducation, formation et inclusion, ainsi que pratiques sportives de loisirs et innovations".

La première édition africaine des Jeux olympiques de la jeunesse est prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly.