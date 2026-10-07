Congo-Kinshasa: L'UNESCO réaffirme son soutien pour la mise en oeuvre de la politique nationale de la Formation professionnelle

Madame Fatoumata Barry, Représentante pays de l'UNESCO avec résidence à Brazzaville, a été reçue ce mardi 6 octobre 2026 au cabinet du Ministre d'État, Ministre de la Formation Professionnelle, Maître Marc Ekila Likombo.

Venue présenter ses civilités au Ministre d'État, elle est venue s'enquérir des priorités du Ministère de la Formation Professionnelle.

Au cours de cette audience, la Représentante de l'UNESCO a salué et remercié le Ministre d'État, Maître Marc Ekila, pour l'élaboration de la Politique Nationale de la Formation Professionnelle (PNFP). Elle a assuré que son institution est prête à accompagner le Ministère dans la mise en oeuvre effective de cette politique stratégique.

Pour rappel, l'importance de la Politique Nationale de la Formation Professionnelle est capitale. Elle constitue la boussole qui doit guider la réforme du secteur, afin d'adapter l'offre de formation aux besoins réels du marché de l'emploi et de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. C'est un outil majeur pour le développement du capital humain en RDC.

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Dans cette dynamique, il sied de rappeler que la RDC, sous l'impulsion du Président de la République, Félix Tshisekedi, sous la supervision de la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka et grâce au leadership du Ministre d'État, Maître Marc Ekila Likombo, a franchi un pas décisif en ratifiant la convention internationale sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels, témoignant ainsi de sa volonté d'aligner son système sur les standards internationaux.

Dans le cadre de l'inclusion et pour une meilleure coordination des interventions, Madame Barry a proposé au Ministre d'État la mise en oeuvre opérationnelle du Cadre Permanent de Concertation ainsi que la participation active du Ministère de la Formation Professionnelle aux discussions du Groupe Interbailleurs.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de Maître Jimmy Kitombo, Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre d'État.

Cette visite marque la volonté de l'UNESCO, en tant qu'agence des Nations Unies cheffe de file pour l'éducation, de jouer pleinement son rôle d'accompagnement technique et de mobilisation des partenaires pour faire de la formation professionnelle un véritable levier de développement en RDC.