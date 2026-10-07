Kalev Mutondo, ancien Administrateur général honoraire de l'Agence nationale de renseignements (ANR), est décédé lundi 5 octobre 2026 à Paris, en France, à l'âge de 69 ans. L'annonce de sa disparition a été faite par sa famille, à travers un communiqué nécrologique.

Présenté comme un « Grand Commis de l'État », Kalev Mutondo laisse derrière lui une longue carrière au service de l'État congolais, notamment dans le secteur du renseignement. Son parcours l'a conduit à occuper les fonctions d'Administrateur général de l'ANR, institution stratégique dans l'architecture sécuritaire de la République démocratique du Congo.

Né le 3 mars 1957, Kalev Mutondo s'est également distingué dans sa vie familiale. Le communiqué annonçant sa disparition le présente comme époux, père, beau-père, grand-père, frère et oncle, témoignant de la place qu'il occupait au sein de sa famille et de son entourage.

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En attendant la finalisation du programme officiel des obsèques, la famille a indiqué plusieurs lieux de recueillement ouverts à Kinshasa, Kolwezi et Lubumbashi. Dans la capitale, le recueillement est organisé à son domicile situé au numéro 24 de l'avenue Ma Campagne, dans le quartier Joli Parc, commune de Ngaliema.

À Kolwezi, la famille se retrouve à la résidence située sur l'avenue LDK, dans le quartier Maria Polis, tandis qu'à Lubumbashi, le recueillement est prévu à la résidence familiale située avenue Mutshebele, numéro 48, quartier Golf Malela, référence Hôpital Delgado.

Les différents lieux de recueillement sont ouverts de 17h00 à 22h00, selon le communiqué familial.