Ile Maurice: Collaboration fructueuse entre Maurice et Rodrigues

Depuis dix ans, les donations des citoyens et les contributions de «Corporate Social Responsibility» (CSR) des entreprises cumulées amènent un impact notable sur la protection de l'environnement et dans la vie des bénéficiaires. Lumière sur trois projets porteurs d'espoir financés en partie grâce à la générosité des supporters de la plateforme Small Step Matters.

Princie Raffaut, responsable du Club théâtre du collège Maréchal

«Dix-Sept élèves du Club théâtre, âgés de 14 à 21 ans, ont participé à un voyage pédagogique à l'île de La Réunion, en juillet dernier. Les donateurs de Small Step Matters nous ont soutenus pour couvrir une partie du budget des repas. Cela a permis de soulager les familles, qui devaient contribuer pour le séjour de leur enfant.

Et le bilan de ce voyage est plus que positif sur tous les plans ! Les élèves ont eu un aperçu du système de soutien en place en France pour les artistes professionnels, y compris étrangers, comme la possibilité de participer à des résidences à la Cité des Arts de Saint-Denis, tout en étant payés et en pouvant bénéficier d'un espace de création, d'une salle d'enregistrement... Beaucoup de facilités !

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À La Réunion, les élèves ont pu constater comment les pratiques culturelles sont ancrées auprès des citoyens : les représentations font salle comble et le théâtre en plein air sous un banian est très apprécié comme sortie... Il y a aussi tout un système de subventions publiques en place, qui permet aux artistes de vivre de leurs tournées et même d'aller se produire en métropole. Un des objectifs de notre projet de voyage était d'ailleurs d'ouvrir l'esprit des jeunes sur la variété des métiers du spectacle et de nourrir certaines vocations. Mission accomplie !»