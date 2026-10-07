Ile Maurice: Nishad Potyram - «Lamizer fer dimounn travay dir sa»

À 17 ans, Nishad Potyram commençait comme cleaner dans un établissement de luxe du Morne. Aujourd'hui, à 42 ans, il est Operations Manager au Tamassa Bel-Ombre. Entre les deux, 25 années de travail, de sacrifices et de persévérance. La semaine d'avant, alors que nous réalisions un reportage sur le housekeeping, il s'est approché des équipes pour les féliciter. «Lamizer fer dimounn travay dir sa», leur a-t-il lancé. Cette phrase résume peut-être mieux que tout son parcours.

Il aurait pu passer son chemin. Mais Nishad Potyram s'est arrêté. Il a regardé les housekeepers à l'oeuvre, les a félicités, puis leur a adressé ces quelques mots. Un geste qui a attiré notre attention. Car l'homme qui parle aujourd'hui avec l'assurance d'un responsable d'hôtel connaît intimement la réalité de ceux qui travaillent dans l'ombre. Il l'a vécue. Nishad est marié à Fazanah et est père de deux filles, Najaah et Nihaad. Il vit à Chemin-Grenier. Son histoire a commencé loin des responsabilités qu'il assume aujourd'hui.

Son père était ouvrier sur une propriété sucrière. Sa mère était femme au foyer et s'occupait de trois enfants, dont lui. Dans cette famille où chaque dépense comptait, Nishad a dû interrompre sa scolarité après le School Certificate. Son rêve était pourtant ailleurs : il voulait devenir policier. Mais il n'était pas éligible.

Il lui a alors fallu prendre le chemin du travail. À 17 ans, il a décroché son premier emploi au Morne comme cleaner. Le jeune homme a découvert un métier exigeant mais aussi le regard des autres. «Les gens se moquaient parfois de moi parce que je nettoyais les toilettes. Cela faisait mal. Mais je devais rester fort. Ma famille était plus importante que les moqueries», confie-t-il. Pendant six mois, il a appris, observé et tenu bon. Son travail a fini par être remarqué. Le General Manager de l'époque, Manoj Awatar, est devenu l'un de ses premiers soutiens et l'a encouragé à reprendre ses études dans le domaine du housekeeping. Le déclic s'est produit là.

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De cleaner, Nishad est devenu Laundry Attendant, puis Housekeeping Valet. En 2006, il a quitté cet établissement du Morne en tant que Housekeeping Supervisor pour prendre un emploi dans un autre hôtel. Son parcours s'est poursuivi ensuite à travers différentes responsabilités : Head Housekeeper, Assistant Executive Housekeeper, Executive Housekeeper, Room Division Manager. Jusqu'à cette nouvelle étape : Operations Manager au Tamassa Bel-Ombre.

Une ascension qui, pour lui, n'est pas seulement la sienne. «Si je suis aujourd'hui Operations Manager, tout le mérite revient à l'équipe. Sans son soutien, il aurait été difficile d'arriver là», affirme-t-il. Manager, il l'est devenu sans oublier l'homme qu'il était. Il veut que ses équipes soient respectées, soutenues et traitées équitablement. Il encourage ceux qui veulent progresser et donne, autant que possible, des opportunités à ceux qui commencent.

Lorsqu'il croise un cleaner, il ne voit donc pas seulement un employé. Il voit le Nishad qu'il était à 17 ans. Pour arriver jusque-là, il a aussi fallu renoncer. Du temps en famille, des sorties, des fêtes entre amis, des mariages et des moments personnels ont parfois été sacrifiés au travail. Aujourd'hui, son sourire reste pourtant intact. C'est même une chose qu'il dit n'avoir jamais abandonnée depuis ses débuts : accueillir les autres avec le sourire et rester accessible.

Son parcours tient finalement en une conviction : «Mon histoire m'a appris qu'avec le travail, la persévérance, l'humilité et la volonté d'apprendre, chaque petit commencement peut mener à quelque chose de grand.» Dans sa vie professionnelle, il n'y a eu ni raccourci ni miracle. Seulement un long chemin parcouru, étape après étape.