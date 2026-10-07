Ile Maurice: Transformer une promesse en gestes concrets

Un miroir, une promesse, des rires et quelques pas de danse. Pour lancer Pink October, Link to Life a placé, cette année, la prévention sous le signe de l'action, de la solidarité et du bien-être. Le 1eᣴ octobre, au restaurant Le Fangourin à L'Aventure du Sucre, Beau-Plan, des bénéficiaires de l'association ont profité d'une parenthèse, loin de leurs préoccupations quotidiennes, pour un moment placé sous le signe de la créativité, des échanges et du plaisir.

Pour cette édition, Link to Life a choisi le thème «The Pink Promise». Une invitation à se faire une promesse mais surtout à la transformer en action concrète. «L'idée est simple : écrire sa Pink Promise, se regarder dans le miroir et surtout, la mettre en action. C'est de cela qu'il s'agit», explique Marie-Noëlla Leste, vice-présidente de Link to Life.

Cette promesse peut prendre différentes formes : prendre rendez-vous pour un dépistage précoce, mieux prendre soin de sa santé mammaire, s'informer sur le cancer du sein ou encore transmettre les bonnes informations à une personne de son entourage. Mais l'engagement ne s'arrête pas à soi. Il peut aussi consister à accompagner un proche à un dépistage, lui donner une parole d'encouragement, l'écouter ou simplement être présent dans les moments difficiles. «La sensibilisation peut sauver des vies et chacun de nous peut contribuer à faire passer le message», souligne Marie-Noëlla Leste.

Derrière ce message de prévention, les organisateurs ont également voulu offrir aux bénéficiaires un véritable moment de bienêtre. Une trentaine de femmes ont été invitées par l'intermédiaire de la branche Nord de Link to Life à participer à l'événement. Pour l'atelier organisé au Fangourin, 12 femmes ont pu être accueillies. Les autres pourront également bénéficier des activités à travers une prochaine session avec Link to Life. L'objectif était de leur permettre de prendre du temps pour elles, de se détendre et, surtout, de profiter d'un moment différent. Et les participantes ont pleinement apprécié.

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La veille, Hafiza Jepaul leur a appris à manier les poi balls (NdlR, boules attachées à des cordes ou chaînes que l'on fait tourner autour de soi). Le lendemain, les bénéficiaires ont repris les mouvements avec enthousiasme, avant de présenter un petit spectacle dans une ambiance pleine de rires et de bonne humeur. Pendant quelques instants, la maladie et les préoccupations du quotidien ont laissé place à la musique, aux mouvements et aux éclats de rire. Toutes ont ainsi profité d'un moment convivial et chaleureux, dans une ambiance où la bonne humeur était au rendez-vous.