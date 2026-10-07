Gabon: Sébé-Brikolo - Elvis Ossindji maintient le lien avec sa base et prépare l'après - échec aux législatives

Près d'un an après l'échec aux élections législatives de septembre 2025, le 2e siège du département de la Sébé-Brikolo reste mobilisé derrière son ancien candidat. Membre du Bureau Politique du Parti Démocratique Gabonais (PDG), Elvis Ossindji a réuni à son domicile à Libreville, plusieurs de ses camarades ayant pris part à la campagne électorale dans sa circonscription.

Une rencontre placée sous le signe de la fraternité et de la continuité de l'engagement politique.Faire un bilan de raison et non de passionL'objectif était clair : dresser le bilan de l'expérience électorale de 2025, en tirer les principaux enseignements et examiner les perspectives d'actions en faveur des populations.

Avec le recul, les participants ont tenu à dépasser l'esprit de compétition. Il ne s'agissait pas de prolonger la bataille électorale, mais de préserver la dynamique collective construite autour de cette échéance.

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Un maître-mot est revenu dans les échanges : maintenir la camaraderie, la proximité avec les populations et la présence sur le terrain au-delà des périodes de campagne.« Une élection est un moment dans un engagement politique. Elle ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel : nos populations et ce que nous pouvons faire, chacun à notre niveau, pour améliorer leur quotidien », a rappelé Elvis Ossindji.

Pour l'ancien candidat, l'engagement politique ne saurait se limiter à la conquête d'un mandat.Un geste de solidarité pour la rentrée scolaire

La rencontre a également permis d'aborder les préoccupations sociales du moment, notamment celles liées à la rentrée scolaire.

À cette occasion, Elvis Ossindji a apporté une contribution personnelle à plusieurs membres de sa base politique et à leurs familles résidant à Libreville, Moanda, Franceville et dans le département de la Sébé-Brikolo.

Une initiative assumée comme un geste de solidarité et non comme une opération politique, destinée à accompagner quelques familles confrontées aux dépenses importantes de la rentrée.

Les participants ont salué cette démarche, tout en soulignant l'importance d'inscrire la proximité avec les populations dans la durée.

Au-delà de la rentrée scolaire, les discussions ont porté sur plusieurs pistes d'actions à développer progressivement dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation, de la solidarité et du développement local.Rester dans la dynamique du Parti

Sur le plan politique, les participants ont réaffirmé leur attachement au Parti Démocratique Gabonais et leur volonté de continuer à prendre une part active à la vie du Parti. Ils ont également renouvelé leur adhésion à la dynamique portée dans le 2e siège de la Sébé-Brikolo par Elvis Ossindji.« Nous avons vécu une expérience politique importante. Il faut savoir en tirer les leçons, garder ce qu'elle nous a apporté de positif et continuer à travailler. On peut servir avec un mandat, mais on peut également être utile sans mandat. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes capables d'apporter à nos populations », a déclaré Elvis Ossindji.

Au terme de la rencontre, les participants ont convenu de maintenir un cadre régulier d'échanges et de travailler à la mise en oeuvre progressive de nouvelles initiatives en direction des populations.

Près d'un an après les législatives, le temps de la compétition laisse ainsi place à celui du bilan, de la reconstruction et de l'action de proximité. Avec une ligne constante : préserver l'unité de la base, maintenir le lien avec les populations et continuer à contribuer, avec les moyens disponibles, au développement de Mouniandji, de Lékori et, plus largement, du département de la Sébé-Brikolo.