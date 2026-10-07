Gabon: Journée Mondiale de la Planification Financière - Pour une inclusion qui donne les moyens de construire l'avenir

« L'inclusion financière, ce n'est pas seulement avoir accès à un compte. C'est avoir les moyens de construire son avenir. » C'est par cette phrase forte que Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla, Présidente de l'Ong Finance Solid' et Promotrice de Women In Finance Gabon, a tenu à marquer la Journée Mondiale de la Planification Financière.

Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla, Présidente de l'Ong Finance Solid' et Promotrice de Women In Finance Gabon fait partie de ceux qui soutiennent que "L'inclusion financière, ce n'est pas seulement avoir accès à un compte. C'est avoir les moyens de construire son avenir." Pour elle, cette Journée Mondiale de la Planification Financière est l'expression d'une inclusion qui donne les moyens de construire l'avenir.

Un appel à changer de regard sur la finance.

Pour la responsable associative, il est temps de dépasser la définition restrictive de l'inclusion financière. "Être financièrement inclus, c'est pouvoir comprendre, décider, épargner, investir, se protéger et préparer demain", rappelle-t-elle.

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De la survie financière à l'autonomie

La planification financière est un facteur de résilience et d'autonomisation. Une personne qui sait structurer son budget est plus forte face aux imprévus. Une femme qui maîtrise ses finances gagne en autonomie. Un jeune qui apprend à épargner et investir construit son avenir. Une famille qui planifie ses ressources renforce sa résilience. D'où ce plaidoyer : la planification financière doit devenir un droit d'accès à la connaissance, et non un privilège réservé à quelques-uns.

Façonner un nouveau paysage financier

À travers Finance Solid' et Women In Finance Gabon, Mme Marat-Abyla et ses équipes veulent contribuer à faire émerger une nouvelle génération de citoyens financièrement autonomes, responsables et capables de transformer leurs revenus en véritables leviers de développement. "Parce que l'inclusion financière ne consiste pas simplement à inclure davantage de personnes dans le système financier. Elle consiste à leur donner les connaissances et les capacités nécessaires pour y prendre pleinement leur place", insiste-t-elle.

Un choix clair pour aujourd'hui et pour demain :moins de survie financière, plus de planification ; moins de dépendance, plus d'autonomie ; moins d'exclusion, plus d'opportunités. "Ensemble, façonnons un nouveau paysage financier du Gabon : plus inclusif, plus accessible et plus durable", conclut la Présidente de Finance Solid'.