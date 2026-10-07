Gabon: Séminaire sur la simplification de l'architecture institutionnelle et la mise en oeuvre de la circulaire présidentielle du 08 mai 2025

Les 5 et 6 octobre 2026, le Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba de Libreville accueille un séminaire consacré à la simplification de l'architecture institutionnelle du Gabon et à la mise en oeuvre de la circulaire présidentielle du 8 mai 2025. Organisée par le ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de refondation de l'État portée par la Constitution de 2024.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann IMMONGAULT, en présence du ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang, ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement.

La circulaire présidentielle du 8 mai 2025 constitue un cadre de référence pour l'organisation et la méthode de travail du Gouvernement sous la Ve République. Elle fixe des orientations visant à instaurer une action publique fondée sur l'efficacité, la célérité, le professionnalisme, l'éthique, la discipline et la redevabilité.

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Dans ce cadre, le séminaire vise à engager une réflexion approfondie sur l'organisation et le fonctionnement de l'État, afin d'identifier les leviers permettant de simplifier les procédures, d'améliorer la lisibilité des textes, de réduire les chevauchements de compétences, de clarifier les responsabilités, de rationaliser les structures administratives et de renforcer les mécanismes de décision et de coordination de l'action gouvernementale.

Dans son propos introductif, le ministre François Ndong Obiang a présenté la simplification institutionnelle comme l'un des chantiers prioritaires de la Ve République. Il a rappelé que cette démarche s'inscrit dans le cadre de sa lettre de mission et que la circulaire présidentielle du 8 mai 2025 constitue l'un des principaux référentiels de cette transformation de l'action publique.

Prenant la parole à son tour, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann IMMONGAULT, a souligné la nécessité de rendre l'action publique plus lisible, plus cohérente et davantage orientée vers les résultats. Il a notamment insisté sur la nécessité de permettre à chaque citoyen et à chaque opérateur économique d'identifier clairement l'administration compétente, l'autorité décisionnelle et le niveau de responsabilité correspondant. Il a, à cet effet, appelé à un examen rigoureux de l'organisation existante afin de distinguer les structures à préserver, celles dont les missions doivent être mieux articulées et les doublons susceptibles d'être supprimés.

Les travaux portent notamment sur le cadre constitutionnel et la nouvelle organisation de l'État. Le panel inaugural aborde ainsi la nature du régime politique, l'organisation des pouvoirs et certains dysfonctionnements affectant l'action publique, avec la participation de plusieurs membres du Gouvernement.

À l'issue des travaux, le séminaire devra permettre d'établir un diagnostic partagé de l'architecture institutionnelle, de formuler des propositions concrètes de rationalisation et de définir un cadre opérationnel assorti de recommandations, d'un calendrier de mise en oeuvre et d'un mécanisme de suivi et de reddition des comptes.

À travers cette démarche, le Gouvernement entend ainsi passer du constat à l'action en posant les bases d'une architecture institutionnelle plus cohérente, de responsabilités mieux définies et d'une administration davantage orientée vers l'efficacité et les résultats.

L'ambition est de renforcer durablement la capacité de l'État à agir et d'offrir aux citoyens un service public plus lisible, accessible, transparent et performant, conformément aux orientations de la Ve République et à la vision du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.